Week-end frustrant pour Arnaud De Lie

Arnaud n’a pu cacher sa déception en tapant du poing sur sa machine lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée.

Hier, à Gooik, l’Ardennais n’a pu savourer sa revanche. Dans le sprint massif à la régulière, remporté d’un pneu par Thijssen devant Philipsen, notre néo-pro se contente de la 6e place.

Rémy Mertz finit en force à Luxembourg

Déjà 10e de la troisième étape, Rémy Mertz s’est classé 7e samedi, à Luxembourg, théâtre de l’ultime journée d’un Tour de Luxembourg remporté par le jeune Norvégien Skjelmose. Dans un final compliqué, l’Arlonais a longtemps fait jeu égal avec les ténors. Il concède finalement trois secondes au quatuor dominé par le Français Madouas. Tom et Luc Wirtgen, qui ont bien protégé Rémy dans la montée finale, se classent 38e et 46e, à 40’’ et à 1’15. Au général, Rémy termine 46e, à 6’47.

La championne d’Europe à Bertrix

Conditions météo abominables samedi. Cela n’a pas empêché Bertrix de vivre une journée qui restera dans les annales du cyclisme féminin en Luxembourg. La championne d’Europe, la Néerlandaise Lorena Wiebes, s’est en effet imposée au terme de la seconde étape du Tour de la Semois. Quant au classement général, au terme des deux étapes, il est revenu à l’Italienne Maria Giulia Confalonieri.

Celle-ci mettait ainsi un terme à la domination outrancière hollandaise, prenant le meilleur sur Misha Bredewolt, la lauréate de Vresse, la veille.

On notera que cette course a permis à Julia Grégoire d’effectuer ses grands débuts face aux pros alors qu’elle évolue toujours dans la catégorie des juniores.

Septante-huitième vendredi à 8’39, elle n’a pas résisté au froid de canard samedi et figure au rang des 30 abandons du jour (95 partantes).

Mondiaux de Gran Fondo: tous à l’arrivée

Carton plein pour nos provinciaux engagés hier au mondial de Gran Fondo à Trente en Italie, sur un circuit des plus vallonnés.

Chez les 19-34 ans, Simon Grégoire termine 28e, tandis que François Karremans arrive 99echez les 35-39 ans.

Dans la catégorie des 45-49 ans, Jean-François Thiry finit 82e et Frédéric Georges 136e.

Steven Van Goidsenhoven se classe 69e chez les 50-54 ans. Chez les 54-59 ans, Marc Thill se classe 88e. Éric Doye finit 93e chez les 60-64 ans.

Chez les 65-69 ans, Dominique Widart accroche la 33e place et Marc Vandemeulebeke la 60e.