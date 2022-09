Vaux-sur-Sûre se fait peur, mais s’isole en tête

Givry B 3 – Vaux-sur-Sûre 4

Le match au sommet a largement tenu ses promesses avec la bagatelle de sept buts inscrits au cours de cette nocturne et une formation de Vaux-sur-Sûre qui s’est fait peur sur la fin. "On mène 0-4 à la mi-temps et on livrait une prestation exemplaire face à un Givry qui alignait pourtant des joueurs de l’équipe A, explique le coach Stéphane Gillard. Nos buts ont été inscrits par Dewalque et Toussaint qui réalisent des doublés." On imagine mal qu’il puisse encore arriver quelque chose au leader à ce moment du match, mais l’exclusion de Majerus va changer la donne. "On a perdu notre organisation et tout s’est enchaîné avec trois buts pour Givry venus de Itoua, d’un cafouillage dans notre petit rectangle et d’un autogoal de Delperdange. On s’est fait peur les minutes restantes."

Bovigny 3 – Montleban 1

Nouveau coup d’arrêt pour l’équipe de Vincent Caprasse battue dans le derby local. En l’espace de deux minutes, Brica pour les locaux et Grommerch pour les visiteurs alimentent le marquoir (1-1). En fin de match, Clause et Brica feront la différence (3-1).

Sart B 1 – Compogne 1

Les deux premiers points perdus par Compogne, qui s’est heurté à un gardien en état de grâce. Dès la 2’, un penalty peu évident est sifflé contre Aurélien Dominique. Gaspard le transforme (1-0). Les visiteurs sont partis pour une course-poursuite. Robin Lutgenz va se démultiplier avec plusieurs arrêts réflexes dans la dernière demi-heure. À dix minutes du terme, Musiaux traverse tout le terrain pour égaliser (1-1).

Witry 2 – Tavigny 1

"Le début de match est assez équilibré avec des occasions des deux côtés. À la demi-heure, Kevin Bomboir fait 1-0 d’une frappe du pied gauche", raconte Dimitri Gatez, le coach de Witry. La joie sera de courte durée pour les locaux puisque Dufrasne égalise quelques minutes plus tard (1-1). En début de 2e mi-temps, suite à un gros pressing de Flamant sur le gardien adverse, Midili plante le deuxième but des siens. "La suite du match est un peu plus brouillonne avec des occasions de chaque côté et dans les arrêts de jeu, Gérard dévie sur sa transversale une frappe adverse." Witry prend ses premiers points de la saison.

Salm 2 – Sainte-Ode B 0

Dans les rangs salmiens, on estime que la victoire est largement méritée. Durant la première mi-temps, les occasions se multiplient pour les locaux, mais Rome ne peut conclure trois belles possibilités. Les buts vont finalement tomber en seconde période via Remacle et Monin lors de sa première touche de balle (2-0).

Cobreville 4 – Halthier B 1

"On remporte un succès mérité avec quatre buts mais on aurait pu en mettre quelques-uns de plus", estime Rémy Georges, le coach de Cobreville. Le premier but est signé Goosse, à la réception d’un centre précis (1-0). Hubert reprend du plat du pied un centre de Van Reeth, avant que Goosse ne gagne son face-à-face avec le gardien d’Halthier (3-0). Faute sur Van Reeth et Stephenne transforme le coup franc, puis un cadeau défensif permet à Halthier de sauver l’honneur (4-1).

Sibret 0 – Lierneux 2

Les Lierneusiens ont trouvé leur rythme de croisière avec un neuf sur neuf après le match nul lors de la journée inaugurale face à Givry. Le but initial de Bastin après quelques minutes de jeu a évidemment permis aux joueurs de Christophe Minet de parfaitement rentrer dans le match (0-1). Et dans l’art de marquer aux moments importants, les visiteurs ont fait fort avec le deuxième but tombé à l’entame de la deuxième mi-temps via Wery. Lierneux prend la deuxième place au classement général.