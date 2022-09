Un hat-trick comme déclic?

Un off day. Voilà comment on pourrait résumer la prestation de Sart. Des Vert et Blanc absents dans les duels et sur les deuxièmes ballons, et sans la moindre créativité en zone offensive. C’est bien simple, les hommes de Quentin Faymonville ne se sont pas procuré la moindre occasion et encore moins de frappes cadrées. Dans de telles conditions, les Gouvions n’ont pas dû forcer leur talent pour engranger leur première victoire de la saison, même s’il faut le reconnaître, l’équipe était bien mieux en place que lors des sorties précédentes, avec une volonté de défendre plus bas et ainsi évoluer avec un bloc plus resserré. "C’est l’organisation qui me donne le plus de satisfaction aujourd’hui, précisait Christophe Bertels à l’issue de la rencontre. En attendant plus bas, on laissait moins d’espace, on était plus présent défensivement après les huit buts pris en trois rencontres et surtout, on pouvait profiter des espaces en contre. Résultat des courses, pas de but et pas la moindre occasion encaissée sur les nonante minutes, deux occasions et deux buts sur nos premières sorties de position. Par la suite, nous avons eu à gérer notre avantage avec ce troisième but à la clé et l’occasion d’aggraver le score."