Un but d’anthologie, signé Grevisse, pour un 12 sur 12

Hier, en s’imposant dans les arrêts de jeu à Raeren, comme ils l’avaient fait contre Rochefort, les Rouge et Blanc ont encore prouvé qu’ils savaient ajouter caractère et jusqu’au-boutisme à leurs qualités techniques et tactiques.

C’est un but d’anthologie de Romain Grevisse, une frappe de volée consécutive à un coup franc mal renvoyé, qui a donné la victoire aux troupes du président Toussaint.

Et elle n’est pas volée. Car si Raeren a bien réagi à l’ouverture du score signée Léonard, auteur de son 3ebut cette saison, l’équipe germanophone pouvait s’estimer heureuse de rejoindre les vestiaires pour la pause sans avoir concédé un but. Des essais de Molinari et Grevisse avaient en effet failli faire mouche et un tir de Serwy avait même été repoussé par le poteau.

C’est donc assez logiquement que Léonard a défloré la marque dès la reprise, très bien servi par le virevoltant Serwy (0-1). Mais ce but a aussi réveillé les visités. Et peu après l’heure, sur un corner de Pousset, Bernard, esseulé au second poteau, ne s’est pas fait prier pour égaliser (1-1).

Par la suite, Raeren multipliera les phases arrêtées; le leader les contres mal négociés. On sent alors le KO dans l’air et c’est Grevisse qui se chargera de le provoquer. Contraignant du même coup l’équipe locale à concéder son premier revers.

RAEREN: Longaretti, Lauffs, Stoffels, Bonnechère, Bernard, Bissen, Klauser (63’, Akdim), Pousset (82’, Kupper), Evertz, Gaillard, Bong (74’, Piron).

HABAY: Bartholomé, Gillet, Vialette, Reyter, Ansion (67e Ajavon), Grevisse, Poncelet, Léonard (67’, Deom), Toussaint (56’, Copette), Serwy (76’, Molnar), Molinari.

Arbitre: M.Urbain.

Cartons jaunes: Evertz, Piron.

Buts: Léonard (0-1, 54’), Bernard (1-1, 62’), Grevisse (1-2, 92’).