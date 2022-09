1. Grégory Bodet (Tintifontaine): d’après le T1 de Bleid, il a joué pour onze. C’est tout dire.

2. Frédéric Braquet (Habay-la-Vieille): deux buts sur les six de son équipe et un super transfert d’après son entraîneur.

3 . Anthony Mancini (Vance): il marque dix seconds après sa montée au jeu.

4. Ryan Denis (Jamoigne): pour son retour aux affaires, il plante un missile pour asseoir le succès de son équipe.

5. Valentin Klein (Nothomb): un nouveau but pour fêter son association avec Martin Mairlot et Xavier Gena à la pointe de l’attaque.

Division 2B

1. Tomme Le Mangouero (Paliseul): quatre buts pour percer Les Bulles.

2. Sylvain Marchal (Saint-Hubert): deux buts pour mettre les Borquins sur orbite.

3. Axel Istace (Neuvillers): deux claquettes et un reflexe du pied pour arracher un point.

4. Jérémie Bolle (Orgeo): le taulier derrière. Et en plus, il s’offre le premier but des siens.

5. Dorian Genon (Bercheux): il a bien manœuvré dans la ligne médiane, avec une rose.

Division 2C

1. Smaji Mustafaj (Nassogne): encore des dribbles percutants pour faire la différence.

2. Julien Fievet (Erezée): un coup du chapeau en un quart d’heure pour mettre Marloie au tapis.

3. Florian Prévot (Halthier): des arrêts déterminants pour s’offrir le scalp de Harre.

4. Nathan Urbain (Mageret): une montée pleine d’envie et un goal pour tuer le suspense.

5. Mathieu Dodet (Waha-Marche): une grosse présence pour fêter un premier succès.

Division 3A

1. Cédric Chisogne (Athus): un quadruplé pour assurer le troisième succès des Métallos.

2. Sergio Palomino (Toernich): un énorme abattage en milieu de terrain.

3. Alexi Brichard (Ethe B): deux buts et un assist plantés dans le derby.

4. Luc Kolp (Aubange B): le joker est sorti du banc pour inscrire un doublé et ainsi offrir un premier succès aux Aubangeois.

5. Florent Moussebois (Autelbas): intenable sur le côté gauche, il a inscrit le troisième but.

Division 3B

1. Louis Lepère (Habay-la-Neuve): une grosse prestation du jeune Habaysien face à Muno.

2. Quentin Jeanty (Fouches): un face-à-face remporté qui permet à son équipe d’enchaîner une deuxième victoire de suite.

3. Bryan Tulpin (Bouillon): étincelant dans la large victoire de son équipe et il est récompensé d’un but.

4. Hugo Willem (Nothomb): deux missiles des 25 m pour permettre à Nothomb d’enchaîner sans soucis.

5. Cyril Walkiers (Gérouville): il distribue trois passes décisives dans la victoire 3-0 de son équipe.

Division 3C

1. Valentin Jacob (Warmifontaine):à défaut d’enfiler les perles, il enchaîne les triplés.

2. Mathys Pickard (Ochamps B): à seulement 17 ans, il a tout d’un grand.

3. Sylvain Borcy (Saint-Pierre): s’il devait récolter une pièce pour chaque ballon récupéré, il pourrait figurer dans le magazine Forbes

4. Santi Mosquera (Libramont B): avec une telle prestation, il aurait rendu fier Glen Foy (référence à la trilogie "Goal!: Naissance d’un prodige", pour les non-initiés).

5. Gaetan Moraux (Namoussart): il est dans la forme de sa vie.

Division 3D

1. Christophe Laffineur (Bourdon): avec Benoit Hogge, le duo défensif fait le bonheur de leur entraîneur.

2. Pedro Talbot (Mormont B): première titularisation à 17 ans à peine et premier doublé pour le Mormontois.

3. Justin Theate (Houmart): un coup franc dévié pour le premier succès des siens, de quoi couronner sa bonne prestation.

4. Robin Henricot (Heyd): le Heydois n’a pas perdu ses réflexes d’attaquant. Aligné en pointe, il plante un triplé.

5. Antoine Closon (Harre-Manhay B): repositionné en numéro 6 devant la défense, le médian offensif y était à sa place.

Division 3E

1. Nicolas Oger (Vaux-sur-Sûre): une prestation cinq étoiles dans le match au sommet.

2. Robin Lutgenz (Sart B): des arrêts réflexes de grande classe.

3. Wilfried Brica (Bovigny): deux roses pour assurer le succès de ses couleurs.

4. Corentin Van Reeth (Cobreville): présent dans tous les bons coups.

5. Midili Shkelzen (Witry): un but et les trois premiers points de son équipe.