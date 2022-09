Lefort: « Quand on laisse les Parisiens s’enflammer… »

L’ailier français ne s’en cache pas, ce partage dégage un arrière-goût de défaite. "Mais je n’ai pas senti une équipe abattue à la rentrée au vestiaire pour autant, tempère Thomas Lefort. Durbuy a une très, très belle équipe, qui fera des dégâts sur son synthétique. La physionomie du match fait mal, mais le score final est logique. On a parfaitement respecté le plan du staff au premier acte, mais les Durbuysiens ont mis une grosse pression en deuxième période et Charles (Delmé) a dû sortir pas mal de ballons chauds."

«À 0-3, il fallait se rouler un peu par terre»

N’est-ce pas justement le plus inquiétant? Alors que leur gardien a livré un gros match, les Mauves ont pris trois buts. Cela fait onze en trois matchs, depuis le nul blanc contre Raeren lors de la première journée. "C’est trop, mais il ne faut pas incriminer la défense, avance Thomas Lefort. On a montré en première période qu’on pouvait être solide. Après la pause, on a moins réussi à garder le ballon devant et les vagues revenaient sans cesse sur notre défense. Puis il faut souligner que, sur ces onze buts, la moitié a été inscrite sur phases arrêtées. Coups francs, corners, penalty… Je serais plus inquiet si nous prenions tous ces buts de plein jeu."

Avec deux points sur douze, Libramont occupe l’avant-dernière place du classement, juste devant Meix. "Nous sommes en phase d’apprentissage et il faut apprendre vite, prévient le Soulier d’or provincial. En D3, chaque erreur se paie cash. Nous ne sommes pas encore assez filous, assez roublards. Quand tu mènes 0-3 et que l’adversaire met la pression, tu dois pouvoir casser le jeu, te rouler un peu par terre à chaque contact. On s’est montré un peu naïf dimanche, mais c’est une leçon pour la suite."