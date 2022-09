Le premier but en D3 de Letêcheur rapporte un point

La seconde période recommence sur les mêmes bases que la fin de la première, la bataille tactique faisant rage. Les visiteurs sont les premiers à dégainer avec un slalom géant de Julien Dessart dans la défense calaminoise, mais sa frappe est bien repoussée par le gardien Anthony Joris (54’). Les Germanophones s’offrent, eux, deux grosses possibilités via Mauclet et Bennane, mais le gardien visiteur Jaa s’interpose à chaque fois (60’ et 62’). Le score ne bougera plus et les Famennois ramènent un point. "Je râle toujours quand je ne gagne pas, mais je pense que sur l’ensemble, le nul est logique. C’était vraiment un beau match de D3. J’ai vraiment apprécié le combat tactique avec mon homologue", conclut le coach calaminois Alexandre Digregorio.

LA CALAMINE: Joiris, Smits, Gerrekens (46’, Hubert), Hungs, Volont, Aritz (61’, Islamovic), Remacle, Cornet, Lufuankenda (57’, Bennane), Mauclet (84’, Cviko), Bultot.

MARLOIE: Jaa, Collard, Martinet, Luka, Gaziaux, Mohimont (88’, Talmas), Dessart, Dehon, Letêcheur (65’, Devresse), Mayanga, Jacquemart (78’, Habette).

Arbitre: M. Tanko.

Cartes jaunes: Remacle, Lufuankenda, Mauclet; Micha, Collard, Gaziaux.

Buts: Remacle (3’, 1-0), Letêcheur (35’, 1-1).