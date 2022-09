Le derby file à Melreux

En Nationale, les problèmes de sélection coûtent cher aux deux formations d’Aye. En effet, avec Julien Martin absent en A et Rik Vandebroek en B, les Godîs sont passés à côté de leur sujet. Pour les A (en N1), à trois, on retiendra le doublé de Théo Legrand dont une performance face à un B0 et le succès de prestige de Bérenger Servais face à Zhang (A12), invaincu la saison dernière. Autant dire qu’avec la présence de Martin, l’équipe aurait sans doute pu aller chercher au moins un match nul face à l’ogre de la série. Quant à la B, avec le sans-faute de Dion, on se dit que là aussi, il y avait moyen d’aller chercher quelque chose du côté de Malonne.

Deux joueurs se sont mis en évidence au sein des équipes de Virton et Libramont. Petitfrère chez les Ardennais et El Hachem chez les Gaumais. Malheureusement, leur parcours sans-faute n’a pas été suffisant pour aller chercher les trois points de la victoire, nos deux équipes devant se contenter d’un match nul.