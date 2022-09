«Le coach n’a jamais été remisen question»

Pour rappel, les Gouvions avaient raté un penalty à 0-0 à Messancy, idem contre Assenois. Et lors du troisième match, à Oppagne, ils auraient pu en revendiquer un ou deux, mais Mme Deckers était restée de marbre. Avec, pour conséquence, un étonnant zéro sur neuf après trois journées. "Il ne faut certainement pas s’emballer parce qu’on a gagné un match, mais j’ai bien l’impression que nous avons mangé notre pain noir, avance William Delvaux. En plus de ces histoires de penaltys, nous avons enregistré une flopée de blessés en même temps. Quand on a un petit noyau comme le nôtre, on peut difficilement se passer, en même temps, de deux milieux de terrain (Pirson et Burton) ou de trois arrières latéraux (Geurde, Andrianne, Georis) . Les absents commencent à rentrer et on retrouve, petit à petit, un semblant d’équipe type. Quand nous sommes au complet, nous avons toutes les armes nécessaires pour jouer les premiers rôles en P1. C’est pourquoi je ne m’inquiétais pas trop après notre 0 sur 9. Dans le contenu, hormis contre Assenois, ce n’était pas mauvais. Après notre défaite à Oppagne, leur entraîneur a d’ailleurs avoué que son équipe ne s’était jamais fait bousculer de la sorte depuis le début de la préparation."

Plus doux qu’avant, les Sartois

Le championnat de Gouvy semble donc lancé, désormais. Dimanche, les Sartois, invaincus jusque-là, n’ont pas eu voix au chapitre. "Leur coach dit qu’ils ont été très mauvais, mais je pense que nous n’y sommes pas étrangers, estime William Delvaux. D’une part, nous sommes revenus à la recette qui faisait notre succès autrefois, avec un bloc un peu plus bas et des reconversions rapides. Nous leur avons volontairement laissé le ballon, ce qui n’a, je pense, pas fait leurs affaires. Nous gardons le zéro et notre gardien n’a pas un arrêt sérieux à faire. D’autre part, nous les avons mangés dans les duels. On sent, dans l’engagement, que ce n’est plus le Sart d’autrefois. Leur équipe est désormais composée d’une moitié de Liégeois, et ils sont plus doux que les vrais Sartois (rires)."

Si Freylange a changé d’entraîneur après son 1 sur 9, Christophe Bertels n’avait, lui, rien à craindre. "J’ai envoyé un message au coach dans la semaine pour bien lui rappeler que nous étions tous derrière lui, avance le capitaine gouvion. Il n’a jamais été remis en question dans le vestiaire, mais quel entraîneur ne doute pas après un 0 sur 9? Il a et il a toujours eu la confiance du groupe, et je voulais qu’il le sache. On a raté notre départ, mais dans ce championnat, tout peut aller très vite. Regardez encore ce week-end. Hormis Gouvy, tous les favoris et outsiders annoncés, Freylange, Oppagne, Arlon, Ethe, Vaux-Noville et Longlier, ont perdu des plumes. D’ailleurs, Freylange reste mon favori. Il est dernier, certes, mais il ne compte jamais que six points de retard sur le leader."