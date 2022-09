La meute des poursuivants rapplique sur Bleid

Jamoigne 3 – Châtillon 1

C’est un T1 jamoignard heureux de la performance de son équipe qui se réjouit de la deuxième victoire de ses joueurs. "Nous avons débuté le match pied au plancher avec des buts de Goffinet et de Mathieu Leurquin. Le score aurait pu être de 4 ou 5-0 au repos."Un but de Muller en début de 2e mi-temps (2-1) a galvanisé Châtillon pendant vingt minutes, mais un tir à distance du revenant Ryan Denis a assuré les trois points pour les pensionnaires du Faing.

Bleid 0 – Tintifontaine 0

"Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, tient à préciser le T1 pânis Kamel Bouzoubaa. Nos adversaires avaient décidé de garer un bus devant la cage de leur gardien Bodet et de dégager des longs ballons devant." Bleid a eu 90% de la possession du ballon, mais n’a pas réussi à trouver l’ouverture. Le T1 tintifontain avait annoncé qu’il voulait avant tout disposer d’une défense de fer. Il tient parole: après le point pris contre Nothomb, son équipe en arrache un contre l’autre favori de la série. "Ce genre de match n’est vraiment pas marrant à jouer", conclut Bouzoubaa. À noter l’exclusion d’Émilien Hofman pour deux cartes jaunes.

Vance 2 Meix-devant-Virton B 0

Match très fermé pendant une heure avec une prédomination territoriale des Mauves de Gilles Thiriot. Au niveau des occasions franches, c’était le néant des deux côtés. La rentrée du capitaine Herman, à la 46’, a donné plus de poids aux velléités offensives de Vance, mais il a fallu une relance très approximative du gardien méchois pour permettre à Nicolas Lutgen d’en profiter astucieusement (1-0). La bande de Gilles Thiriot s’est installée dans le camp vançois, mais à la 76’, Anthony Mancini, rentré dix secondes plus tôt, a donné le coup de grâce (2-0). Quelques minutes plus tard, le même Mancini héritait d’une nouvelle occasion 4 étoiles qu’il ne parvenait pas à concrétiser.

Arlon B 2 – Saint-Mard 3

Sébastien Faraon est loin d’être un coach abattu à l’issue de la quatrième défaite consécutive et ce 0/12 qui fait mal. "Nous avons fait le jeu, nous avons eu des occasions, il y a eu de l’enthousiasme. La défaite est d’autant plus frustrante que l’on concède un but gag et un penalty évitable," se console-t-il. Les Arlonais avaient ouvert le score par Aigbedion (1-0), avant d’être rapidement rejoints via le but gag de Zabeirou Almou (1-1). En deuxième mi-temps, une cascade de buts a débridé la rencontre avec des roses de Touré (71'), Malfait (77'; 1-3), puis Aigbedion pour réduire le score. "On perd, mais ce n’est pas parce qu’on joue mal", conclut le coach arlonais.

Saint-Léger 1 – Nothomb 4

Après l’ouverture du score sur un splendide coup franc de Yann Marthe dans la lucarne (1-0), Saint-Léger a dû baisser pavillon devant des fringants joueurs de Nothomb. "Pour la première fois, notre coach a aligné nos trois attaquants côte à côte, stipule Gilles Mairlot. Il a fallu un petit quart d’heure pour que la mayonnaise prenne entre mon frère Martin, Xavier Gena et Valentin Klein. Ils ont tous marqué un but (plus un but de Meunier) et auraient pu en marquer d’autres. C’est de bon augure pour la suite." La victoire est d’autant plus importante qu’elle permet aux Mauves de recoller à Bleid et de s’installer à la place de coleader.

Tontelange 1 – Aubange 1

"Comme à Saint-Mard la semaine dernière, on mérite largement la victoire, râle le délégué des Spurs Claudy Henaux. On devrait avoir quatre points de plus au minimum, mais avec des matches nuls, on n’avance pas." Dorian Daoust a ouvert le score, mais l’arbitre a annulé son but de manière incompréhensible. Un arrière aubangeois a loupé une intervention qui a atterri sur la transversale de son propre but, mais il a fallu attendre la 60' pour voir Gischer, lancé en profondeur, déflorer la marque. Tontelange, désorganisé par les changements, a perdu une bête balle de l’entrejeu qui a permis à Bossenec d’égaliser à la 73'.