La meilleure attaque, mais aussi la pire défense

1. Série homogène Après six journées, l’écart entre le premier et le dernier n’est que de huit points et une seule équipe, le Lierse, leader actuel, a empoché plus de la moitié de victoires (4). A priori, on ne risque pas de vivre cette saison un cavalier seul comparable à ceux de l’Union et de Westerlo lors des deux campagnes précédentes.