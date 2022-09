Hougardy: «Kévin Guillaume a fait ce qu’il voulait sur le terrain»

Et qui, pour Damien Hougardy, a été l’un des meilleurs hommes sur le terrain. "Vaux-Noville a été inexistant dans l’entrejeu, en tout cas en début de match, analyse l’ancien Novillois. Avec son duo Macoir – Guillaume, le Léo a clairement pris le dessus dans ce secteur de jeu. Kévin a fait ce qu’il voulait. Quant à Pascal, il m’a surpris. Quand on le voit monter sur le terrain, avec ses quelques kilos en trop, on se dit qu’il va être dépassé physiquement. Ce n’est pas du tout le cas, il ne lâche rien et me surprend de semaine en semaine. Vaux s’est un peu réveillé après le repos et le score final est forcé, mais Bastogne a réalisé selon moi son meilleur match depuis le début de saison. Il a d’ailleurs planté quatre buts en 90 minutes alors qu’il n’en avait inscrit que deux en trois journées jusque-là."

Séduit par Tom Chisogne, 16 ans et demi

Depuis l’entame de ce championnat, le Léo de Pol Leemans se montre surtout solide derrière, avec seulement trois buts encaissés en quatre journées. Personne n’a fait mieux dans la série. "Je suis vraiment bluffé par Tom Chisogne, qui a commencé les deux derniers matchs dans l’axe central alors qu’il n’a que 16 ans et demi, avoue Damien Hougardy. Il habite dans ma rue et on voit qu’il a fait ses classes en interprovinciaux." Comme son fils Goran, qui découvre lui aussi le foot des adultes du bas de ses 18 ans. "Il a fêté sa première titularisation en championnat ce dimanche et il était beaucoup trop stressé, avance le paternel. Ce qui est normal à son âge. Il a livré un match correct, mais il doit encore progresser dans son jeu sans ballon, dans ses courses, d’autant plus qu’il joue en 9, ce qui n’est pas sa place de prédilection. Est-ce que je le coache à la maison? Je lui donne un conseil ou l’autre, sans plus. Je me retiens un peu, je n’ai pas envie de le saouler. Il a un entraîneur pour le corriger." Un ancien buteur de renom, qui plus est.

«Mister Schinckus réalise un travail exceptionnel à Chaumont»

Comme tous les autres observateurs de la série, Damien Hougardy est bien incapable de pronostiquer le nom du futur champion en P1. "La série est vraiment belle cette année, dit-il. Aucun match n’est joué d’avance. J’ai assisté à Vaux-Noville – Oppagne (0-4) et les Gaulois me semblent un peu plus costauds que les autres équipes que j’ai vues. Mais je dis bien ‘‘un peu’’. Tous les matchs seront compliqués. Quand je vois ce que réalise Mister Schinckus avec ses jeunes à Chaumont, je dis respect. Il réalise un travail exceptionnel.Est-ce que je compte entraîner un jour? Non, je n’étais déjà pas un grand fan des entraînements quand j’étais joueur…"