Habay-la-Neuve B bat Muno et lui ravit le leadership

Florenville B 2 – Léglise 4

Après un début de match solide de Leglise, Sam Blocker trouve la faille au quart d’heure, après une balle dans le dos de la défense (0-1). Le gardien de Florenville se troue et Rémy Massut en profite pour lui piquer la balle et planter le 0-2. À la demi-heure, à la suite d’un long ballon en profondeur, J. Wathy frappe dans le plafond du but (1-2). Léglise recommence parfaitement la deuxième mi-temps avec Sam Bockler qui s’offre le doublé à la suite d’une action parfaitement construite. Valentin Hennuy enchaîne directement pour mettre le quatrième à l’heure de jeu (1-4). La fin de match sera plus terne, si l’on excepte un autogoal d’Arnaud Verhulst à l’ultime minute.

Gérouville 3 – Assenois 0

"On a su rester disciplinés, les joueurs ont respecté les consignes et Assenois n’a pu développer son jeu malgré ses joueurs d’expérience", commente le T1. L’ouverture du score survient sur corner, via Lion. À la demi-heure, Coso double la mise pour les locaux (2-0). La seconde période est assez équilibrée, mais en toute fin de match, Holtzheimer creusera quand même un peu plus l’écart (3-0).

Habay-la-Neuve B 3 – Muno 0

Une rencontre tendue, avec la première place pour enjeu, qui s’est disputée sans arbitre officiel. Elle a démarré sur de bonnes bases et Habay s’est détaché au marquoir grâce à un doublé d’Herman qui n’était pas retenu ce week-end en équipe A (2-0). Le match sera beaucoup plus heurté ensuite, et encore davantage quand Poncin creusera l’écart à 20 minutes du terme (3-0). "Il y a eu un geste, à la limite de l’agression, de Salpetier qui, selon moi, méritait plus que la jaune, estime Jonathan Michaux, le T1 habaysien. Je pense même que Muno aurait même pu terminer à neuf voire à huit. Je suis ravi de la réponse que mes joueurs ont fournie sur le terrain."

Fouches 3 – Villers/Orval 1

Fouches enchaîne une deuxième victoire et Lionel Rausch est ravi et le fait savoir: "En première mi-temps, on encaisse rapidement sur une erreur de notre défense, qui profite à Gomez. On remonte avec d’autres intentions après le repos, mais il faudra d’abord une très belle parade de notre gardien pour nous maintenir dans le match. Après, il n’y en aura plus que pour nous." C’est ainsi que Marino transforme un penalty. Ensuite, Devester, d’une frappe croisée, fait 2-1. En fin de match, Marino, intenable, tue tout suspense (3-1).

Marbehan 1 – Bouillon A 7

Après deux matchs sans victoire, Bouillon s’est imposé largement. Avec un Colas en verve qui a réussi un quadruplé. Balfroid, Tulpin et Boizet seront les autres artisans de ce large succès. Ostojic sauvera l’honneur pour son équipe en toute fin de rencontre.

Sainte-Cécile 4 – Étalle 1

Malgré un arbitrage assez délicat, Sainte-Cécile parvient à se défaire des Stabulois et à rejoindre son adversaire du jour au classement. Après l’ouverture du score signée par l’inévitable, l’équipe locale ne parvient pas à tuer le match et laisse son adversaire dans le match. Sid l’a parfaitement compris et remet les deux équipes à égalité (1-1). Dupont, à un poste inhabituel ce dimanche, parvient à faire 2-1. Quelques instants plus tard, Étalle est réduit à dix à la suite de l’exclusion de Schmit, ce qui va profiter aux locaux et surtout à Tymanyk et Chauffour pour plier le match dans les dix dernières minutes.