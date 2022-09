Gomrée a réussi son retour à Saint-Mard

Autelbas 3 – Tontelange B 0

Thierry Claude, le coach des Barnichois, soulignait le bon jeu de l’équipe adverse: "Comme on l’entend souvent depuis le début de saison, je confirme que Tontelange joue bien au foot. J’ai lancé ma nouvelle recrue Thomas Goffinet qui devrait nous apporter beaucoup en milieu de terrain". Suite à un coup franc de Palumbo, Magnette ouvre le score avant le quart d’heure (1-0). Mies gagne un face-à-face et, dans la foulée, Magnette fait 2-0 juste avant le repos. Après celui-ci, Tontelange continue à attaquer, mais c’est Autelbas qui triple la mise grâce à un très bel effort de Moussebois sur le côté gauche (3-0, 82').

Sainte-Marie/Semois 2 – Waltzing 1

Maxime Martin était amer après la prestation de son équipe: "C’était un match compliqué. Saint-Marie est très bien organisé et très fort défensivement. Ils marquent sur leur seule occasion de la deuxième mi-temps tandis qu’on négocie mal nos face-à-face. On manque de condition physique". Il n’y a rien à se mettre sous la dent avant la 30'. Les Verts passent à l’attaque et poussent Feller à sortir deux grosses parades. Celui-ci est ensuite sauvé par sa latte avant de devoir s’incliner devant Romani (1-0, 41'). Les Oranges démarrent bien la seconde mi-temps en prenant le jeu à leur compte, mais se font surprendre en contre-attaque par Romani à l’heure de jeu (2-0). Bontemps réduit l’écart dans les dix dernières minutes.

Signeulx 1 – Athus 6

Les Métallos démarrent bien le match et Chisogne ouvre le score sur sa première occasion (0-1, 2'). Afif double la mise sur un centre venu de la droite (0-2). Bien servi par Fonck, Pagani fait sauter le ballon au-dessus de Pieschacon et finit de la tête (1-2). Après le repos, il n’y en a plus que pour les Rouges. Chisogne s’offre un quadruplé et Afif un doublé (1-6).

Aubange B 2 – Meix-le-Tige 1

Stefan Castronovo, l’entraineur des Aubangeois et arbitre occasionnel de la rencontre, savourait ce premier succès: "Cette victoire fait du bien. Le match a été équilibré. Il s’est surtout déroulé en milieu de terrain. Il n’y a pas eu beaucoup d’occasions. La montée de Kolp et le changement de système à la mi-temps nous a permis de jouer plus haut."Les Méchois ont la possession du ballon au premier acte et Mathieu concrétise cela au marquoir (0-1, 20'). Les Aubangeois prennent le contrôle de la deuxième mi-temps et égalisent via Kolp (1-1, 65'). À dix minutes du terme, celui-ci conclut une contre-attaque (1-2).

Halanzy 7 – Rachecourt 0

Raoul Lambert, le président des Miniers et arbitre du jour, savourait la supériorité de son équipe: "C’était un match à sens unique, mais cela n’a pas empêché les Rachecourtois d’être assez nerveux sur le terrain". C’est déjà 3-0 au quart d’heure grâce à un doublé de Sonko et un but de Migeaux. T. Valentin fait 4-0. Après le repos, Migeaux s’offre un triplé (6-0). En fin de match, M. Guelff, le portier des visités, débloque son compteur but grâce à un penalty (7-0).

Messancy B 1 – Toernich 2

Didier Muller, le coach des Rouges, voulait absolument la victoire pour rester dans le peloton de tête: "Le résultat est logique. On a été solidaire et on a joué en équipe. Vu les nombreux absents, on venait pour ne pas perdre, mais la physionomie du match nous a permis de prétendre à mieux. C’était un beau match avec des mouvements construits de chaque côté." Messancy prend l’entame de match à son compte. Mezouari décoche une belle frappe croisée des 20 m (1-0, 8'). Les Zèbres pensent doubler la mise, mais le but est annulé pour hors-jeu. Le match s’équilibre. E Muller égalise (1-1, 12'). Après le repos, un but de Martin est annulé pour hors-jeu. Il hérite ensuite d’un penalty qui est repoussé par la transversale. Il se rachète en lobant Wagner des 35 m. Les Messancéens poussent pour recoller au score mais n’y arrive pas et laissent ainsi les Arlonais les dépasser au général.