Giannini a raté trois balles de match contre Tasia

La jeune B4 finira toutefois bien l’après-midi en remportant sa dernière rencontre face à la B2 Perrine Clément, qui subira également la loi de Chloé Chomis et de Lindsay De Vos. "Malgré la défaite, il y a du positif à retenir, signale Romy Borbouse. Eva et Lindsay ont plutôt bien joué. Chloé est à créditer d’une bonne première, même si ce n’est jamais simple car le stress est présent. Van Acker et Tasia étaient simplement un peu plus fortes aujourd’hui."

Basècles 9 – Dinez 1

De son côté, Dinez a débuté la saison par une défaite lourde dans les chiffres. Les Houffaloises n’ont sauvé l’honneur qu’en remportant le double à Basècles. "Nous n’avons pas mal joué mais cela n’a pas suffi, sauf dans le double, qui reste performant", glisse Coralie Rech. Les Hennuyères pouvaient notamment compter sur Lilou Massart, qui marche sur l’eau depuis sa victoire aux championnats d’Europe des moins de 15 ans, et deux anciennes séries A, Massart et Junker.