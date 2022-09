C’est donc, malheureusement pour les Méchois, la seconde option, qui a prévalu. Avec un trident offensif dès le coup d’envoi, le mentor méchois montrait pourtant son envie de mettre Sprimont sous pression. Et cela fonctionnait très bien pendant… dix minutes. Il fallait d’ailleurs un arrêt 5 étoiles de Peharpre sur une reprise de Dewalque pour éviter le 0-1. Et c’est alors que tout s’est écroulé. Une passe trop risquée, une remise approximative, un centre trop facile et Ngieme ouvrait le score comme à l’entraînement. Une succession d’erreurs, d’imprécisions et de fébrilité qui illustre les difficultés actuelles des Mauves. Et c’est tout un groupe qui plonge alors. Un nouveau cadeau méchois offre le 2-0, puis l’espoir renaît grâce à un très beau but de Dewalque juste avant la mi-temps. Les Gaumais remontaient dès lors sur la pelouse avec de bonnes intentions, mais sur sa première contre-attaque de la seconde période, Sprimont cassait ce bel élan avant d’enfoncer le clou, coup sur coup. La fin du match s’apparentera à un long calvaire pour un Meix qui nage désormais en plein doute, à la dernière place du classement.

Sprimont: Peharpre, Duchnik, Ngieme, Gerstmans, Sangare, Fall (49’, Camara), Di Bernardo (59’, Moukoko), Gashi, Lambrechts, Hernandez (46’, Cokgezen), Jeunehomme.

Meix: Brolet, Blaise (76’, Evrard), Bechet (68’, Gomrée), Schmit, Day T., Laurent, Gasparoto, Day N. (68’, Limpach), Dewalque, Godfrin et Breda (68’, Simons).

Arbitres: Y. Jamar. Assistance: 100.

Buts: Ngieme (14’, 1-0), Sangare (25’, 2-0), Dewalque (43’, 2-1), Cokgezen (60’, 3-1), Sangare (65’, 4-1), Ngieme (70’, 5-1).

Cartes jaunes: Bechet, Gashi, Lambrechts, Schmit.

Note du match: 5.

14’, Sangare se défait trop facilement de T. Day, son centre est repris par Ngieme qui prend Brolet à contre-pied (1-0).

25’, Schmit se troue à la relance. La balle arrive en une touche à Sangare qui ajuste facilement le gardien méchois (2-0).

43’, Dewalque reçoit la balle dos au but. Son enchainement contrôle poitrine et frappe enroulée du gauche est magnifique (2-1).

60’, la frappe puissante de Cokgezen est sauvée par Brolet, le ballon s’élève et retombe sur le bras de ce dernier qui dévie malencontreusement dans son but (3-1).

65’, Bechet commet une vilaine faute aux 30 m, le coup franc est repris par Ngieme sur le bras de Blaise. Le penalty est transformé par Sangaré (4-1).

70’, Ngieme est à la réception d’un centre de Gerstmans. Sa tête piquée est gagnante (5-1).