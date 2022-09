Anselme 27 minutes plus vite

Dans les rangs luxembourgeois, Louise Wenkin a aussi gagné sur 42 km et Anne-Catherine Maboge sur 7,5 km. Épinglons également, sur 26 km, la 3eplace du Harkais Julien Léonard et la 4ed’Hugo Ralet. Ainsi que la 5e, sur 42 km, de Denis Trillet, qui n’avait jamais dépassé les 35 km et a fini en compagnie de Ralet.