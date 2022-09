Dès l’entame de la rencontre, La Roche, montre un visage conquérant. Entreprenants et solides dans les duels, les hommes de Benjamin Simon donnent du fil à retordre aux Gaumais. Ces derniers montrent d’ailleurs très peu d’envie dans le jeu et ne font pas bon usage des quelques ballons dont ils héritent.

Prévot, dans tous les bons coups, fait mal sur son flanc grâce à sa puissance et sa vitesse. Après avoir tenté un lob sur un Leyder attentif, l’ancien Mormontois ouvre logiquement le score pour son équipe à la demi-heure. En face, il faudra attendre la 43eminute pour voir la première occasion des Gaumais. Lancé en profondeur, Coopmans est arrêté fautivement par Demeuse. Le coup franc de Reichling à l’entrée du rectangle ne donnera cependant rien.

Au retour des vestiaires, Ethe affiche un visage plus convaincant. Durant une bonne partie de cette deuxième mi-temps, La Roche subit, dans sa partie de terrain, la présence stérile d’une équipe adverse privée de Joachim. Ethe domine, mais ne parvient pas à se montrer dangereux. La Roche se montre plus efficace en possession de balle et parvient à se mettre à l’abri à quinze minutes de la fin.

Ethe pousse encore, mais Dubois viendra entériner la victoire des siens, une première dans ce championnat.

LA ROCHE: Catania 6; Englebert 6, R. Van Geen 6, Demeuse 6, Remy 6, Muller 6; G. Van Geen 6, M. Dubois 7, Prévot 8 (89’, Remacle), Volvert 6 (75’, Gillet 6); Abada 5 (84’, Mahin).

ETHE: Leyder 6; Maury 6, Breda 5, Woillard 5, Petit 5; Llado 6 (82’, Duarte), Masson 5, Collin 5, Reichling 6, Aubois 4; Coopmans 5.

Arbitre: O. Prévot.

Assistance: 60.

Cartes jaunes: Englebert, Muller, Dubois, Demeuse, Aubois, Collin.

Buts: Prévot (29’, 1-0), Volvert (75’, 2-0), Dubois (90’, 3-0).

Note du match: 5.

29’, lancé en profondeur, Prévot fait parler sa vitesse et crucifie Leyder (1-0).

75’, Prévot lance Volvert d’un magnifique extérieur du pied; ce dernier conclut facilement (2-0).

90’, sur corner, Dubois n’a plus qu’à pousser le ballon dans le goal suite à une tête de Remacle (3-0).