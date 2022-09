Libramont dilapide un avantage de trois buts contre Durbuy

"Mais malgré l’avertissement du coach pendant la mi-temps, nous avons tout gâché par la suite, pestait Charles Delmé, auteur pourtant d’un 2e acte héroïque durant lequel il multiplia les arrêts. C’est incroyable. Pendant 45 minutes, nous avons réalisé le plan du staff à merveille. L’entraîneur nous a alors mis en garde. Nous devions empêcher notre adversaire de hausser le rythme. Mais nous n’y sommes pas parvenus. Sur le deuxième but que nous concédons, je préviens mes coéquipiers des intentions de deux joueurs de Durbuy. Sans réaction de leur part." L’égalisation survenait, elle, sur un penalty sifflé pour une faute commise, selon l’arbitre, par le gardien libramontois.

"L’avant-centre de Durbuy et moi ratons tous les deux le ballon. C’est râlant, car j’aurais pu, en toute modestie, être le héros… Si nous voulons nous en sortir, il va falloir être plus malin et plus constant".

DURBUY: Zalli; Da Silva, Kiwobo, Bouyaalan, Njamen (65’, Lumbaki); Lumbila Tabu (61’, Turhan), Batantou, Kanouté, Rodrigues; Bitumazala, Nkomb.

LIBRAMONT: Delmé; Grandjean, Robinet, Bunout, Richard; Nélisse (65’, Thomas), Giboux, Vandaele (30’, Minthe), Mezouari (59’, Nkokolo), Roset (87’, Baudot); T. Lefort.

Arbitre: M. Magas.

Cartes jaunes: Zalli, Rodrigues, Giboux, Thomas, Kanouté, Delmé.

Assistance: 110.

Note du match: 6.

Buts: T. Lefort (13’ et 15’, 0-2), Minthe (40’, 0-3), Bitumazala (68’, 1-3), Nkomb (70’, 2-3), Kanouté sur pen. (90’, 3-3).

13’, T. Lefort transforme un penalty sifflé pour une faute de main de Kiwobo (0-1).

15’, T. Lefort se fait justice après une faute commise sur lui par Zalli (0-2).

40’, un contre rondement mené permet à Minthe de creuser l’écart (0-3).

68’, Bitumazala profite d’un mauvais dégagement de Giboux pour relancer les siens (1-3).

70’, Nkomb, sur coup franc, ne laisse aucune chance à Delmé (2-3).

90’, Delmé commet, selon l’arbitre, une faute sur Lumbaki; Kanouté arrache le partage pour Durbuy (3-3).