Houffaloise arrache un point mérité à Longlier (+cotations)

Mais si Houffaloise n’est rentré à la maison qu’avec une seule unité, c’est aussi à cause d’une erreur de marquage sur le but de Maxime Bréjard. Une erreur qui agaçait Aurélien Gomez. "Nous étions prévenus de cette force de Longlier sur les phases arrêtées et sur les longues rentrées en touche, indiquait le mentor de la RESCH. Éric Lejeune avait effectué un très bon rapport de scouting. Les joueurs savaient ce qu’ils devaient faire, mais ils ne le font pas et nous nous prenons un but là-dessus. C’est aussi l’apprentissage de la série, mais à un moment, il faudra franchir ce palier et être rigoureux. Car c’est ce qui fait la différence entre la P2 et la P1. Dans les moments cruciaux, notamment dans les rectangles, nous manquons encore de rigueur. Or, c’est là que se décide un match. Nous avons aussi manqué de justesse dans certaines situations offensives."

Longlier, de son côté, espérait bien confirmer son succès de la semaine dernière à Ethe. C’est raté. "Sur l’ensemble du match, Houffaloise mérite le point. C’est simplement dommage qu’il arrive si tard dans le match, indiquait Damien Tucci. A u niveau des intentions, notre première période était bonne, mais après le repos, nous avons eu peur et nous avons moins joué. Mais bon, je ne vais pas me plaindre et je vais prendre le point."

LONGLIER: Brault 7, Evrard 6 (46’, Henrotte 6), Fourny 5, Cravatte 6, Van Den Eynde 6 (75’, Steunou), Bréjard 6, Perreaux 5, Bihina 5 (77’, Lecler), Roman 4 (55’, Debehogne 4), Noël 4, Wallens 5.

HOUFFALOISE: Louvins 6, Chekkouri 6 (79’, Kaya), Andrianne 6, Clotuche 7, Tombal 6, Knoden 6, Renquin 4 (63’, Thonon), Guillaume 6 (63’, Brichet), Freid 6, Grondin 5, Putz 5 (73’, Fautré).

Arbitre: Maxime Collard

Buts: Bréjard (24’, 1-0), Brichet (90’, 1-1).

Cartes jaunes: Fourny, Debehogne

Assistance : 60 Note du match: 5

24’, premier corner du match pour Longlier. Bihina le donne sur la tête de Bréjard (1-0).

90’, sur un centre de la gauche, Brichet, tout seul entre le point de penalty et le petit rectangle, ajuste de la tête pour arracher le point (1-1).