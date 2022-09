D3: Libramont, qui menait 0-3, rejoint dans les arrêts de jeu par Durbuy

Un partage au goût de défaite pour Libramont. Les Mauves menaient 0-3 à la pause sur le terrain synthétique de Marche-en-Famenne face à Durbuy, grâce à un doublé de Thomas Lefort sur penaltys et un but de Minthe. Mais les hommes de Samuel Bodet ont complètement craqué dans les dix dernières minutes, Durbuy recollant à 3-3 dans les arrêts de jeu via un penalty de Kanouté. Grosse désillusion pour les Ardennais, qui pensait bien tenir leur première victoire en D3.