Bomal s’isole à la deuxième place

Roy B 0 – Heyd 3

Triplé de Robin Henricot qui, replacé en pointe, a assommé les Roligris. Les joueurs locaux font jeu égal dans le premier acte, mais sont menés d’un but à la pause (0-1). Au retour des vestiaires, Henricot touche la barre. La montée de Cambron sera décisive. Autour de l’heure de jeu, il est à l’assist pour le buteur avant de provoquer un penalty (0-3).

Champlon 1 – Oppagne B 0

Nouvelle défaite d’un but pour les Gaulois qui se sont inclinés sur le penalty transformé par Bariseau à la 35' (1-0). "Les deux équipes ont eu des temps forts avec des occasions, analyse Pascal Leboutte, le cornac champlonnais. Nous aurions pu rentrer à la pause avec un 2-0, mais Oppagne a eu trois ou quatre opportunités à la reprise. C’est tombé pour nous, mais ça aurait pu être un partage."

Harre-Manhay B 3 – Bande 0

Face à des Bandurlins bien organisés, les Manhaydois n’ont pris le dessus qu’en seconde période. San Filippo déverrouille le marquoir à la demi-heure (1-0). Les joueurs visiteurs tiennent bon jusqu’à l’heure de jeu. Avec le doublé de Dehard (3-0), Harre-Manhay valide sa place dans la colonne de gauche avant autant de points que Mormont B, Rendeux et Champlon.

Mormont B 9 – Nassogne B 0

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Nassognards qui ont encaissé 23 buts en trois matches. Les Verts ont tenu bon en début de partie, ne s’inclinant qu’à la 18' face à Simon (1-0). Deux nouveaux buts tombent cependant avant la pause et annoncent un second acte à sens unique (3-0). Talbot (2), Gregoire, Kitemona (2), Collignon et Halleux (2) ont participé au récital des Orangés (9-0).

Bourdon 4 – Vecmont 0

L’addition était déjà fixée à la pause. Les Bourdonnais, qui mènent sur un penalty de Vanlinthout dès la première minute (1-0), n'ont pas été inquiétés. Moxhet sur coup franc, Leboutte et S. Agilonu ont rapidement plié la partie. "C’était important d’aborder le choc face à Heyd avec le maximum de points", se réjouit le mentor des Verts, Nderim Mustafaj.

Houmart 2 – Odeigne 1

Premier succès des Houmartois grâce à deux auto-buts odeignois. À la demi-heure, la défense visiteuse est confuse sur un long ballon de K. Ninane et Spruytte trompe son gardien (1-0). Derrière, Paulus accroche Bertrand dans le rectangle et M. Kimus transforme (1-1). Les débats sont partagés. Houmart passe devant grâce à un coup franc de Theate dévié par Monfort dans sa cage à la 70' (2-1). Ensuite, les Houmartois ont fait le gros dos. Odeigne termine à neuf après les exclusions de Vandecan et Camara. L. P.