Si Barnes plante le premier point du match, Genk fait la course en tête dans le premier set. Les Limbourgeois prennent le large (7-14) avant que Genova et Maréchal, solide au bloc, ne stoppent l’hémorragie. Petit à petit, Athus revient. Toussait au service, Lichtfus au bloc et Athus recolle à 17-18. Barnes voit ensuite son ballon longer la bande du filet avant de retomber dans la partie de terrain adverse. Dans la foulée, Maréchal envoie une mine et Athus revient à 21-21. Grâce à un bloc de Maréchal, Athus s’octroie même une balle de set, mais Genk la sauve avant de faire le break: 24-26.

Mené une manche à rien, Athus démarre mal la deuxième manche (0-3). Comme dans le premier set, les Athusiens, où Thomas Thiry enfilait finalement la liquette de libéro, doivent courir après le score. Après quelques erreurs au service et à l’attaque, Athus resserre son jeu. Sans s’affoler, les Athusiens reviennent à 21-21. Mais cette fois, les hommes de Stefan Dorel ne tremblent plus et enchaînent quatre points: 25-21.

La troisième manche est disputée. Genk passe devant (8-9), mais Athus reprend les commandes. Les Athusiens restent en tête, mais sans faire le break: 16-14, 19-18, 21-19 et finalement 25-20.

Touchés moralement, les Limbourgeois craquent d’une pièce et voient Athus dérouler dans la quatrième manche: 9-4, 14-5, 22-9 et finalement 25-12.