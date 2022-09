2B | Premier revers pour Libin, quatre buts pour Le Mangouero

Paliseul en passe sept à Les Bulles

Paliseul n’a pas fait dans la dentelle samedi. Même sans Meddah, suspendu, les Grenouilles ont cartonné. Rapidement mis sur orbite par Le Mangouero, Paliseul touche ensuite le poteau via Nemery. Sur coup franc, Le Mangouero envoie au fond (2-0). Avant la pause, Al. Poncelet se charge de tuer le match. A la reprise, de la tête, Le Mangouero plante le quatrième but des siens. L’offensif paliseulois voit ensuite R. Poncelet fixer Legrand avant de réussir le quadruplé en reprenant un centre de Sylla (6-0). Le mot de la fin est pour le jeune C. Poncelet. Notons que le score aurait encore pu être plus lourd puisque Paliseul a touché… quatre fois les bois.