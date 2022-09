1200 marathons à eux deux (vidéo)

Sur un parcours de 21,2 km, formant une boucle au départ du parking de la Maison de la Culture d’Arlon, 350 coureurs se sont élancés sur deux boucles afin de rentrer dans la famille des marathoniens ou une seule pour couvrir le semi. Jamais un marathon et un semi-marathon n’ont été organisés dans le chef-lieu. Pour le plus grand plaisir des sportifs et sportives c’est désormais chose faite.