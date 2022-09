«Spirou? Un super tirage»

«Le match qu’on espérait déjà l’année dernière»

"C’est le match qu’on espérait déjà l’année dernière, ajoute l’ailier Nicolas Sturam. De toutes les équipes de D1, les deux qui nous font un peu rêver, c’est Ostende et le Spirou Charleroi. Les deux clubs les plus titrés en Belgique. Ostende, aujourd’hui, c’est toujours pour son palmarès, et le Spirou, c’est plus pour sa notoriété. Surtout en Wallonie.

Au mois d’août, on a joué contre Liège (D1) à Haneffe en match amical. On n’a pas à rougir de notre prestation et on aurait encore pu faire mieux. Ici, on sera chez nous. Devant nos supporters, qui seront nombreux je l’espère, si on peut créer un exploit, pourquoi pas. L’an dernier, on a fait trembler Limburg (qui a ensuite gagné la Coupe). Il faudra jouer crânement notre chance. C’est Charleroi qui aura la pression. Mais la première chose, ce sera de prendre du plaisir."