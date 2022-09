Le plus fort? Joker

Nous avons demandé à Michel Burton qui était le plus fort entre Arnaud, Louis, François et Simon. « C’est une question piège car mes enfants sont dedans, sourit Michel Burton. Si vous prenez les qualités des quatre, vous avez un excellent joueur. C’est difficile de les comparer car ils n’évoluent pas à la même place. Arnaud est défenseur, Louis et François sont plus des médians techniques et Simon est un joueur polyvalent qui peut rendre de grands services quand un entraîneur sait jouer sur ses qualités. Tout ce que je sais, c’est que si François avait eu les qualités physiques d’Arnaud et la mentalité de Simon, il serait bien plus haut que la P1 à l’heure actuelle. Maintenant, il a effectué ses choix et il n’y a pas que le football dans la vie. »