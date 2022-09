Le fiston contre les neveux, un derby nordiste spécial pour Michel Burton

Plus que la victoire de l’une ou l’autre équipe, Michel Burton veut s’amuser ce dimanche . "Quand je vais voir un match, c’est comme si j’allais au cinéma, je veux que le spectacle soit agréable à regarder, confie l’ancien entraîneur d’Halthier. Bon, je supporterai évidemment toujours mes enfants. Et j’espère surtout que personne ne va se blesser."

Si Michel Burton préfère donc une victoire de Gouvy, l’homme reste attaché à Sart. "Logique à partir du moment où j’ai passé la plus grande partie de ma carrière dans ce club, glisse l’intéressé. Je donne d’ailleurs encore un coup de main bénévolement au comité lorsque le besoin s’en fait sentir."

Présent à Messancy et à Oppagne – il avait fait l’impasse sur le match face à Assenois étant donné la blessure du fiston –, Michel Burton est bien placé pour parler de Gouvy. "Contre Messancy, François se blesse assez vite dans le match et Christophe Bertels a alors dû revoir son dispositif, note Michel Burton. Et face à Oppagne, j’ai eu l’impression que l’équipe avait un peu la peur au ventre. Il paraît que les joueurs s’étaient fait remonter les bretelles pendant la semaine. Maintenant, ceux qui ont regardé les images ont vu que Gouvy devait obtenir au moins un penalty dans cette rencontre. Et puis, il faut bien se dire que Gouvy est tombé sur un Jordy Jadot au sommet de son art. Un gars pareil en face, plus le fait que cela ne tourne pas trop pour l’instant, et cela complique les choses."

«Kissima était phénoménal»

Lorsqu’on demande à Michel Burton ce qui cloche du côté de Gouvy, l’homme répond "que Christophe Bertels cherche encore son équipe. Mais c’est normal. Il a perdu Jordan Bissen et Kissima Diak Mara. Lui, il était phénoménal. C’est un joueur extraordinaire, qui a tiré l’équipe vers le haut. Perdre deux éléments pareils, ce n’est pas rien. C’est pour cela que je rigolais un peu en voyant que Gouvy était annoncé comme le favori de P1. Pour moi, Gouvy ne doit pas remonter cette année. Je sais que la D3 est une série géniale, que c’est plus gai de jouer contre Aywaille ou Sprimont que de devoir aller à Messancy. Je sais aussi que si Gouvy y avait cru dès le départ l’an dernier, le maintien aurait été possible. Mais cette saison, Gouvy reconstruit. Avec plusieurs jeunes qui sont là, mais qui ne sont pas encore prêts. Pour remonter et tenir la route, il faudrait transférer plusieurs joueurs Or, je ne crois pas que ce soit dans la philosophie du club. Et c’est tant mieux. Maintenant, si Gouvy venait à s’incliner dimanche dans le derby, là, cela ferait mauvais genre."