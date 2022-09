Gros revers pour Neufchâteau B, Arlon s’incline aussi

Lourd revers pour Neufchâteau B, qui a directement pris l’eau ce samedi puisque les Brabançons menaient déjà 14-6 après cinq minutes et 28-9 au quart-temps. "Nous avons été dépassés dès le départ, soupire Romain Duquenne, qui assurait l’intérim vu l’absence de Nicolas Sturam. Nous avions ciblé les joueurs dangereux, mais nous n’avons pas su les canaliser." Face à une équipe impressionnante physiquement, Neufchâteau B équilibre les échanges: 49-31 (18’) avant de mal terminer la première période: 58-31 au repos. "Le discours à la pause? Qu’il fallait y croire et mettre de l’intensité", indique Romain Duquenne. À sept, vu l’absence de Thomas Duquenne, Neufchâteau B souffre et se retrouve même à six en début de seconde période quand Bertrand (entorse) doit quitter ses équipiers. Le début de la fin pour Neufchâteau B qui va voir l’écart grimper: 73-37, 76-37 et finalement 93-53. "À six, c’était compliqué. Seuls Loir et Hissette pouvaient jouer à l’intérieur, mais ils étaient fatigués, dit Romain Duquenne. Nous aurions cependant pu faire mieux car nous avons eu trop de trous d’air dans le match et nous avons mal recommencé en seconde période. De plus, au premier acte, nous n’avons pas su limiter les 1 contre 1. Mais Waterloo est une très belle équipe."

Régionale II

Profondeville 84 – Arlon 60

Déjà en effectif réduit, Arlon a dû composer sans Lemaire, absent pour cause d’imprévu de dernière minute. Face à un cador de la série, les Arlonais n’ont pu éviter une troisième défaite de rang. "Mais nous avons beaucoup mieux joué que lors de nos deux premières sorties, indique Denis Jacquemin. Le souci, c’est que c’était plus fort en face. Profondeville est vraiment une belle équipe, très collective, sans star, mais collectivement, c’est impressionnant. Si nous avions joué les deux premiers matches de la manière dont nous avons joué ce samedi, nous aurions deux victoires." En début de match, Arlon prend l’eau. Les Arlonais perdent encore beaucoup de ballons et Profondeville en profite. "Nous avions quinze points de retard après quinze minutes, mais petit à petit, nous avons su résorber notre retard, note Denis Jacquemin. Nous sommes revenus à trois ou quatre points." Problème, Arlon termine mal la première période en se prenant un 7-0 dans les gencives. À la reprise, Profondeville enfonce le clou et prend le large: 84-60. "L’écart est important, mais cela ne reflète pas le match. Nous avons eu quatre périodes de trois minutes où nous n’étions pas dedans et cela s’est payé cash, termine le coach arlonais. Cela fait partie de l’apprentissage. De toute manière, nous misons tout sur le deuxième tour et sur le retour des blessés."Prochain rendez-vous pour Arlon dans quinze jours avec le derby à Saint-Hubert.