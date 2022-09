Ethe et Meix coulent, Messancy - Assenois arrêté

Toujours en D3, Marloie prolonge son bail d’invincibilité chez le promu La Calamine, tandis que les Canaris de Givry se sont inclinés de justesse en déplacement à Huy.

En première provinciale, la très mauvaise nouvelle provient de la rencontre entre les deux promus Messancy et Assenois. Quelques minutes après l’ouverture du score des Zèbres le gardien d’Assenois, Hugo Beaufays, sort dans les pieds de Schmit et se prend, malheureusement, le pied en avant de l’attaquant en plein dans les côtes... Dans le feu de l’action, l’arbitre sort un jaune au joueur local, mais le keeper reste à terre et une ambulance doit être appelé. Le constat est sans appel, plusieurs côtes sont cassées et fracturées mais surtout, le joueur présente un risque de pneumothorax ! Les autres joueurs étant retournés plus de trente minutes dans les vestiaires en raison de l’intervention des ambulanciers, l’arbitre a appliqué le règlement en arrêtant définitivement la partie. On notera aussi que l’arbitre, Mr. Bressard, au vu de la gravité de la blessure, a finalement donné a posteriori une carte rouge à Schmit, décision que n’a pas contestée pas Romain Ollé-Nicole, entraineur de Messancy.

Dans les autres rencontres de la soirée, il y avait le choc entre Freylange, et son nouveau mentor Eric Picard, contre Oppagne. Choc qui a accouché d’une souris, puisque la rencontre s’est soldée sur un nul durant laquelle les deux buts ont été inscrits sur des phases arrêtées, un coup franc pour les Coalisés et un penalty pour les Lorrains.

Du côté d’Ethe, cela ne va pas mieux. Le capitaine Logan Reichling pestait le weekend passé sur le manque d’impact physique de ses partenaires contre Longlier et attendait une réponse ce samedi. Le message n’est sans doute pas passé, puisque les Cassîdjes se sont lourdement inclinés en terres rochoises. Cette nouvelle défaite commencerait déjà à faire remonter les mauvais souvenirs du défunt championnat ?

La dernière rencontre de la soirée, qui opposait Longlier à Houffaloise, n’a pas été très emballante. Les deux équipes sont reparties dos à dos, chacune inscrivant un but lors d’une mi-temps.

Les résultats:

|D3| Huy – Givry 1-0

But: Mibenge (1-0)

|D3| Sprimont – Meix 5-1

Buts: Ngleme (12′, 1-0; 67′, 5-1), Sangare (24′, 2-0; 65′, 4-1), Dewalque (43′, 2-1), csc (62′, 3-1)

|D3| La Calamine – Marloie 1-1

Buts: Remacle (2′, 1-0), Letecheur (35′, 1-1)

|P1| Messancy – Assenois arrêté

But: Grandjean (51′, 1-0)

|P1| La Roche – Ethe 3-0

Buts: Prevot (29′, 1-0), Volvert (75′, 2-0), Dubois (3-0, 90′)

|P1| Longlier – Houffaloise 1-1

Buts: Brejard (24′, 1-0), Brichet (90′, 1-1)

|P1| Freylange – Oppagne 1-1

Buts: J. Jadot (43′, 0-1), Warlomont (74′, 1-1