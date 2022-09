Non, pas tellement. Ça se passe bien avec les gars depuis la reprise. C’est très facile avec tout le monde et on travaille, dans une bonne atmosphère. Ils sont conscients que c’est la première fois pour moi, ils auront certainement un peu de tolérance. Et on a tous le même objectif: gagner là-bas.

Le coach vous a donné des consignes?

Pas encore. On va discuter ce soir (NDLR: hier soir) et préparer le match au mieux.

Quel type de coach est-il, Nicolas Sturam?

Il connaît excessivement bien le basket. C’est vraiment impressionnant. L’aspect tactique, la lecture du jeu… Il est aussi bon pédagogue. Et exigeant. J’apprends énormément avec lui, de son approche d’un entraînement, d’un match, de sa tactique. Je coache aussi en P1 dames, c’est tout à fait différent, mais je bénéficie de tout cela aussi.

En quoi consiste votre rôle d’assistant-coach, à ses côtés?

Mon premier rôle, c’est de me former. C’est ma formation personnelle en tant que coach. Comme je l’ai dit, c’est l’occasion pour moi d’apprendre énormément. Un peu comme un stage d’observation. Tout en étant impliqué. Je pose des questions. Je suis le match en regardant ailleurs que lui. Pour l’instant, il n’y a pas de ligne de conduite très précise. Je suis un peu libre. C’est assez dynamique entre nous. Ce que je voudrais, assez rapidement, c’est avoir un rôle où je peux encore apporter plus. Là, je suis encore au stade où je trouve ma place avec l’équipe. À l’entraînement, le vendredi, je donne l’échauffement, le shooting…

Le dernier match officiel que vous avez coaché, c’est en P1 dames. Ça va être différent?

En effet. Mais la différence d’intensité, de basket, je la vis déjà tous les vendredis aux entraînements. Les approches sont aussi fort différentes. C’est chouette de passer de l’un à l’autre. J’y prends du plaisir. Ce samedi, je sais que, par rapport aux filles, je peux ne pas mettre de filtre du tout. Stu (Sturam) n’en met jamais. Les gars sont moins sensibles.