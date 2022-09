Marc Hawley a été visionner Ypres, dimanche dernier, contre Ninane en Coupe de Belgique (victoire 66-89) et il a pu se rendre de la force des Flandriens. "Ils avaient joué la veille, le samedi soir, chez eux (NDLR: contre Limburg), donc je me doutais qu’ils ne seraient pas dans leur meilleure forme le lendemain à 13h, dit-il. Disons qu’ils ont disputé la 1re mi-temps en mode automatique. Et en 2e, quand ils ont voulu accélérer, c’est parti et Ninane n’a rien pu faire."

Ypres est emmené par ses ailiers Mestdagh, Spaens et Mertens. "C’est une équipe complète et très grande, poursuit le coach du BCCA. Le distributeur (Devacht) doit mesurer autour 1,94 m. C’est la taille de nos joueurs intérieurs… Leur pivot, Fall, mesure 2,10 m. Avec ses bras levés, il est très long. Et il bouge bien. Mais il est surtout là pour les rebonds et la défense. Il va être embêtant, c’est certain. Dans l’ensemble, je dirais qu’ils sont moins physiques que Donza, mais plus grands et plus athlétiques. Et c’est une équipe qui varie son jeu et qui court bien en contre-attaque."

On l’a compris, Neufchâteau va être dominé physiquement. Comme très souvent cette saison. "Notre objectif, chaque semaine, ce sera de s’améliorer. Le jeu va être plus rapide. Il va falloir s’habituer, réfléchir plus vite…"