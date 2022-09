2B | Grandvoir perd quatre joueurs et le match

Grandvoir n’a pas passé la meilleure soirée de la saison ce vendredi à Sainte-Ode. A l’échauffement, les Cerfs ont perdu Charles Toussaint, qui a dû déclarer forfait à cause d’une blessure à la cuisse. Incertain, Benjamin Decamps a commencé avant de devoir céder sa place après dix minutes. "Tout allait bien à l’échauffement, mais après quelques minutes, je ne savais plus accélérer, confie le joueur-entraîneur. J’ai donc cédé ma place."À la pause, alors que le marquoir était toujours vierge, Grandvoir a encore perdu deux joueurs. Tracassés par des petits bobos, Nicolas Hartman et Sylvain Lambert ont dû laisser leurs équipiers.