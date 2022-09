Les Arlonais prennent pourtant rapidement le match en mains et pensent même ouvrir le score au quart d’heure par Lakaye, mais le but est annulé pour une faute de main. Chaumont, pour sa part, mise sur la continuité, puisque les trois joueurs revenus de vacances (Lapraille, Marotte, Martin) sont en tribune, et sur la sécurité puisque le joueur-entraîneur Jonathan Schinckus s’installe en défense centrale au côté de son frère. Mais si l’équipe locale laisse l’initiative à son hôte, ses rapides reconversions imposent la prudence aux Arlonais et Cachbach doit ainsi jouer au pompier de service devant Marthus qui s’était échappé.

Le scénario ne varie guère à la reprise si ce n’est, nuance importante, que les Chaumontois se montrent de plus en plus tranchants. C’est ainsi que Marthus inquiète deux fois Collin (tir dévié sur le toit du but puis frappe nécessitant un réflexe du portier) avant de laisser Noppe se charger de l’ouverture du score. L’équipe du chef-lieu tente de réagir, mais peine pour se frayer un chemin dans une arrière-garde où les frangins Schinckus ferment le verrou. Et sa situation se complique un peu plus quand François est exclu pour rouspétances. Puis surtout quand Marthus, dans tous les coups offensifs des siens, plante le 2ebut local à moins de dix minutes du terme.

CHAUMONT: Cobraiville 6; Mahoux 6 (76’, Marquet), Dris 6 (85’, Goosse), Marthus 8, Mathot 7 (63’, Reyter 6), Marenne 7, Jor. Schinckus 6, Lhoas 6 (74’, Vieuxtemps), Noppe 7, Jon. Schinckus 7, Wattiaux 7.

ARLON: Collin 6; Moutschen 5, Lejeune 7, Vazzana 6 (76’, Sicaja), Cachbach 6; A. Hausman 6, François 4, Poncelet 5 (85’, Hayon), Daoust 5 (68’, V. Hausman 5), Dillembourg 5, Lakaye 7.

Arbitre: M. Collin. Assistance: 200.

Cartes jaunes: Mathot, Marenne, Dillembourg, Lakaye.

Carte rouge: François (72’, CJ).

Buts: Noppe (62’, 1-0), Marthus (83’, 2-0).

Note du match: 8.

62’, servi par Marthus, Noppe arme une frappe de l’entrée de la surface, que Collin ne peut que freiner (1-0).

72’, François rouspète et écope d’une 2e carte jaune. Arlon est à dix.

83’, Collin sort de sa surface pour dégager un ballon, mais Marthus le récupère et frappe des 35 m dans le but vide (2-0).