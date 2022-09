Trois Virtonais repris en sélection

C’est une première. S’il est arrivé à l’Excelsior Virton de compter au moins trois internationaux dans ses rangs, à l’époque où des garçons comme Moris, Malget et Turpel étaient repris avec le Grand-Duché, cette fois, les trois joueurs sélectionnés pendant la trêve internationale qui arrivent représenteront chacun un pays africain. Yannick Aguemon, qui compte à ce jour 5 sélections, est repris avec le Bénin, Souleymane Anne (2) avec la Mauritanie et Yann Mabella (3) avec le Congo-Brazzaville. Détail amusant, tous les trois vont se rendre en stage au Maroc où une rencontre entre le Bénin d’Aguemon et la Mauritanie d’Anne est d’ailleurs programmée (24/9 à Rabat), de même qu’un affrontement entre Mauritanie et Congo (27/9). Les trois joueurs prendront la direction de l’Afrique ce lundi et reviendront dix jours plus tard. Ils seront donc indisponibles pour le match de Coupe de Belgique à Dessel (23/9).