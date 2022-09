Discipline et verticalité.

L’équipe ne rentabilise pas suffisamment sa possession de balle depuis le début de championnat?

Effectivement, on a le ballon 65% du temps, mais on ne fait pas suffisamment mal à l’adversaire. Qui, il est vrai, est souvent bien regroupé. Il faut être plus incisif, aller davantage vers le but, quitte à perdre un peu plus le ballon. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut balancer, hein.

Vous avez également concédé huit buts en trois matchs. Comment y remédier?

C’est clair que c’est beaucoup trop, pour un prétendant au podium. Mais il ne faut certainement pas pointer du doigt la défense. Ne pas encaisser doit être l’objectif de toute l’équipe, des onze joueurs. Quand les attaquants et les médians font leur part de boulot, les défenseurs sont beaucoup moins sous pression.

Certains ne travaillent pas assez?

Je ne dirais pas cela. Mais c’est un peu désordonné. Un bon pressing implique l’ensemble de l’équipe. Cela doit être bien coordonné. Ce n’était pas toujours le cas, jusqu’ici. C’est l’une des spécialités d’Éric (Picart). Il est très fort pour quadriller le terrain, pour mettre en place un pressing au bon endroit.

Vous l’aviez senti venir, ce changement d’entraîneur?

On sentait que la pression commençait à monter, mais je ne pensais pas que le comité allait trancher dès cette semaine, avant Oppagne. L’objectif était probablement de provoquer un électrochoc avant ce gros match.

Vous avez déjà connu Éric Picart à Givry, mais pendant une saison seulement. Content de le retrouver?

Une saison, c’est un grand mot. Je n’ai joué que huit matchs cette saison-là. Je revenais de Bruges et j’entamais mes études à Liège. J’ai commencé à découvrir les sorties… Puis je me suis déchiré le ligament interne du genou. Au lieu de rester trois mois sur la touche, j’y suis resté sept mois. Je pensais plus à la bibine qu’aux séances chez le kiné (rires). Éric a tenté de me faire revenir plusieurs fois, par la suite, sans succès. Mais c’est un entraîneur que j’apprécie. Il est franc et il sait instaurer de la discipline sans forcer, avec sa seule présence. Quand il entre dans le vestiaire, tu n’as pas envie de faire le mariole. Idem pendant les entraînements. Je l’ai déjà vu renvoyer au vestiaire des joueurs qui se donnaient à 50%. Mais il n’a pas la rancune tenace, après la séance, il tourne la page. Il punit pour faire réagir.

À partir du moment où le club a décidé de se séparer d’Alain (Gilles), je pense qu’il s’agissait du meilleur choix possible.

Vous retrouvez votre club de cœur ce samedi, Oppagne. Qui a la meilleure équipe: Oppagne ou Freylange?

La vérité du terrain m’oblige à répondre Oppagne… pour l’instant. Sans l’égalisation de Chaumont dans les arrêts de jeu, mon ancienne équipe compterait le maximum de points. Elle s’est imposée 0-4 à Vaux-Noville, ce n’est pas rien. Puis elle a battu Gouvy, un favori. Pour l’heure, Freylange n’a que des individualités, tandis qu’Oppagne a déjà un collectif.

Les Gaulois disposent, aussi, de deux sacrés atouts avec les frères Jadot. Il faut élaborer un plan spécial pour les neutraliser, selon vous?

C’est évident que si tu laisses jouer ces deux-là, tu t’exposes à un gros danger. Mais il ne faut pas compter sur un seul homme pour les arrêter, l’un et l’autre. Le plan doit être collectif. Jordy représente 70% du rendement offensif d’Oppagne à lui seul. Et je n’exagère pas.

Si vous pouviez prendre un joueur d’Oppagne à Freylange, qui prendriez-vous?

Plutôt Jérôme. Avec la blessure d’Alex Vitali, on manque un peu d’impact devant la défense.

Pour Oppagne, c’était une bonne chose de redescendre en P1 et de retrouver le goût du succès, non?

Si on s’était maintenu, d’autres joueurs seraient arrivés. Mais pour les jeunes, c’est probablement mieux de retrouver la P1, oui. Oppagne a un beau vivier et c’est plus facile de lancer un jeune en P1 qu’en D3.

Votre papa Philippe est président d’Oppagne. Vous avez parlé du match avec lui?

Pas vraiment, non. J’habite à Neufchâteau et je suis plus souvent du côté de Luxembourg que de Marche. Donc quand on se voit en famille, on en profite pour parler d’autres choses que de football.