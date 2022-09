Les deux Simon vont viser haut

Une dizaine d’athlètes luxembourgeois vont prendre part aux championnats de Belgique juniors et espoirs ce dimanche, à Courtrai. Et la majorité d’entre eux avec la capacité de décrocher une médaille. Comme les deux Simon, Bosseler et Lavigne, de l’AC Dampicourt, sur le tour de piste. Le premier disputera, en juniors, un 400 m qui s’annonce serré avec six athlètes, dont lui, sous les 50 secondes. Le second, en espoirs, peut être considéré comme l’outsider n° 1 du 400 haies, derrière un Wout Bex a priori intouchable. Intouchable aussi, Cédric Sorgeloos au javelot espoirs, mais le Marchois Benjamin Bouvart, deux ans plus jeune et champion national en juniors l’an passé, peut viser le podium. Toujours en espoirs, Juliette Thomas (D) fera partie des favorites sur 5 000 m tandis que Lise Braux (D) et Ombeline Bodart (B), si elles sont à leur meilleur niveau, peuvent finir tout près ou même se hisser sur le podium de la hauteur. En juniors, Mearegu Nicolas (D) devrait disputer la victoire à Viktor Leeanert sur 1 500 m. Sur la même distance, Lucie Grandjean (B), à qui son séjour américain n’a pas trop réussi, visera la victoire aussi et pourra surtout voir si elle a retrouvé la voie menant à ses meilleures sensations. D. J.