Le revenant Demars au-dessus du lot sur le Trail des Fées

Ils sont 592, sans parler de nombreux marcheurs, à s’être élancés de la piste d’athlétisme. Dont un Maxime Demars sur une autre planète (bien qu’à domicile) sur les 33 km, où il a gagné en 2h44, avec plus de 10 minutes d’avance.

"Les meilleurs étaient au Hérou, tempère toutefois le boucher baudet, qui n’avait mis qu’un dossard depuis janvier. Je me suis tordu le genou au TNT, on m’a opéré du ménisque en avril. J’ai refait une course en juillet, à Porcheresse sur le Challenge des Ardennes. J’ai fini 3e, à 4 minutes d’Alexandre Pochet et Renaud Pierret. Cela m’a motivé à bien me réentraîner. Par semaine, je cours deux fois et roule aussi deux fois à vélo."

125 km à VTT dans les Alpes

Ce week-end, Maxime Demars enfourchera son VTT, sur l’Ultra Raid de la Meije (125 km, 5650 m D + ), en une ou deux étapes. "Pour ma part, ce sera deux, pour bien taper dedans, indique-t-il. Avec Emeline, ma compagne, on prépare l’Ultra Trail Atlas Toubkal au Maroc, une course à pied en deux étapes aussi, 43 et 27 km, en octobre. On s’est inscrit avant le Covid, on avait gardé notre dossard. Emeline a aussi couru les 33 km sur les Fées. Elle n’avait jamais couru autant. Sans cet objectif, je ne m’y serais pas remis de la sorte. Ensuite, et cette année encore, je ferai l’un ou l’autre trail avec du beau monde. Les Lumeçons peut-être. En 2023, j’aimerais me remettre à l’Xterra."