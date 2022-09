Défenseurs

Valentin Tarnus (Saint-Mard B) Un but après 4 ans et demi de disette, c’est déjà quelque chose. Mais deux succès en autant de semaines pour un gars qui vient de passer des années à Signeulx et en bas de tableau, là on touche carrément à l’irréel…

Quentin Feltesse (Aubange) Trois ans sans jouer pour Feltesse, quatre mois sans gagner pour Aubange. Et puis voilà, tout s’arrange.

Émilien Lerusse (Rendeux) Première titularisation à 17 ans et un but d’emblée. C’était une évidence qu’il fallait envoyer Lerusse au front.

Médians

Mathieu Perreaux (Longlier) Marquer à la culotte, telle était sa consigne. Possible qu’il n’ait entendu que le premier mot.

Sébastien Leva (Assenois) Deux buts contre Freylange et un coup de pouce à son ancien coach, Éric Picart. C’est beau, une amitié qui dure.

Antoine Lecerf (Mormont) Deux cartons jaunes pour le prix d’un. Les clients les plus fidèles ont de temps en temps droit à un bonus.

Attaquants

Lucas Bihain (Tellin) 5 buts, 3 assists! Bihain, très Bihain, vraiment très, très Bihain!

Cyprien Blandin (Florenville) Un autre quintuplé. Et un but après dix secondes. Victoire 7-1, but hyper-rapide, stats de ouf: du Mbappé sans char à voile.

Nolwen Albert (Ochamps) Deux penos décisifs dans un match bouillant et à 10 contre 11. Nolwen, le roi.

Jérôme Claude (Ciney) Le ciseau du Nassognard de Ciney, la reprise kung-fu d’Haaland. Un teaser pour un prochain "Olive et Tom"?