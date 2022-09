Khelil(Givry) : "Avec Papalino, cela s'est très mal terminé"

Pour Mohammed Khelil, l’aventure s’est terminée en eau de boudin puisqu’il a été viré en fin de saison dernière.

«J’ai une revanche à prendre»

"C’était après la rencontre face à Oppagne, nous avons eu un désaccord avec le coach Papalino, explique le joueur de Givry. Je n’en dirais pas plus. J’ai une revanche à prendre .J’avais passé de bons moments à Huy, je suis déçu de la manière dont cela s’est terminé. Mais auparavant, je jouais quasiment tout le temps avec de belles saisons."

Mais le néo-Canari devra patienter pour prendre sa revanche. Souffrant d’une contracture, il ne sera pas en mesure de défendre ses couleurs samedi soir.

"C’est le match que je ne voulais pas manquer, mais je donne rendez-vous au match retour", poursuit le joueur de 26 ans passé jadis par Hamoir et Tilleur. Mohammed Khelil a rapidement tourné le bouton de son aventure hutoise pour se retrouver à Givry.

«Des joueurs déterminés»

"Je suis arrivé en juillet, j’étais à la recherche d’un nouveau défi, mais j’avoue que je n’étais pas convaincu par le projet, note-t-il. J ’ai continué à m’entraîner et l’arrivée de Frédéric Herinckx et d’un paquet de joueurs fin août m’a convaincu. Et je ne regrette pas mon choix. Il y a une bonne ambiance dans le groupe, les joueurs sont déterminés, veulent se montrer. Je suis confiant pour le maintien de l’équipe. Le régime d’entraînement, six fois par semaine, ne peut être que bénéfique. Et nous avons montré contre Sprimont que nous pouvions déjà engranger maintenant."Arrivé pour encadrer les jeunes, Mohamme Khelil sera donc un spectateur attentif de la rencontre de ce samedi soir. "Mais ne me demandez pas de renseignements sur cette équipe, je n’ai pas suivi les mouvements du mercato à Huy et je n’ai pas regardé les compositions des premiers matchs. La page est tournée et je suis désormais focus sur Givry", conclut le citoyen de Liège.