Frédéric Gaspard, la performance d'une vie pour le Bastognard à l'Euro

Directeur technique de la Fédération

À partir de 17 ans, Frédéric Gaspard est parti à Liège pour s’entraîner chaque jour jusqu’à 25-26 ans. Il a ensuite enfilé le costume de coach et est aujourd’hui directeur technique de la Fédération à mi-temps et coach pour l’autre mi-temps.

Sa vie est donc baignée dans le badminton puisqu’il a épousé Sabine Devooght, joueuse renommée également et que ses deux enfants, Sandro et Sienne (bientôt 4 ans) s’adonnent à leur sport favori également. "La Belgique a pour objectif d’avoir un simple homme et dames à chaque olympiade et d’obtenir un top 16 dans l’un des trois prochains tournois olympiques", explique Frédéric Gaspard.

Actuellement en Espagne pour un tournoi de jeunes, Frédéric Gaspard rêve de prendre part au Mondial Masters, mais il aura lieu en Corée du Sud en 2023. "Sportivement, cela me tente, mais les aspects logistiques et financiers sont complexes. Mais je serai à l’Euro dans deux ans. Où? On ne sait pas encore mais la Belgique est candidate", conclut le joueur qui a aussi lancé une académie de badminton à Tongres.