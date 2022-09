Les marathoniens quitteront la Maison de la Culture à 11h. Ils devront parcourir deux boucles de 21,1 km. "On a tracé la boucle la moins dérangeante possible pour la population et en termes de mobilité. Et la plus réalisable, même si elle ne sera pas toute plate (NDLR: 267 m de D + ). Les coureurs iront vers Weyler, Autelbas, Clarefontaine et Waltzing avant de revenir à Arlon. La boucle a été homologuée par la fédération."

Le coup de pistolet du semi-marathon sera donné à 12h30. Des animations musicales, avec concerts et DJs, rythmeront tout au long de l’après-midi le décrassage des premiers marathoniens du chef-lieu.

https://arlonmarathon.be