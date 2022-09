De retour à Vaux dimanche, Pol Leemans l’assure, il n’entraînera plus pendant dix ans

Comme le veut l’adage, jamais deux sans trois. Alors, faut-il s’attendre à voir Pol Leemans retourner à Vaux dans quelques années. "Vous savez, je pense que je n’entraînerai plus pendant dix ans, confie le Bastognard. J’ai 61 ans et c’est vraiment de plus en plus compliqué d’entraîner. J’ai débuté ma vingt-cinquième année comme T1. Et je peux vous dire que les mentalités ont changé. Quand j’ai commencé à Marloie, il était encore possible de mettre des règles en place. Maintenant, ce sont les joueurs qui sont les maîtres, ce sont presque eux qui dirigent. Quand je jouais, je n’ai jamais raté un entraînement. Aujourd’hui, vous avez de bonnes excuses, mais aussi certaines justifications qui sont tirées par les cheveux. Et puis, vous avez toujours les spécialistes qui ont une petite blessure le mardi, mais qui sont fit pour la séance du jeudi et pour le match du week-end. Mais bon, c’est pareil partout. Et je plains les jeunes entraîneurs car ce sera de plus en plus difficile à gérer des groupes."

Il avait contacté Sagna et Soyer

En débarquant à Bastogne, Pol Leemans n’aurait pas dit non à prendre un ou deux Novillois dans ses valises. "Ce n’est pas un secret, j’ai contacté Sagna et Soyer. Les deux joueurs n’avaient pas encore résigné avec Vaux, donc, j’ai tenté ma chance, confie Pol Leemans. Ceux qui avaient déjà prolongé, je ne les ai pas sollicités. Soyer, j’aurais adoré l’avoir. Tout le monde sait que j’aime des garçons pareils. Un Soyer, il diminue le niveau de l’attaquant adverse rien qu’avec son aura."

Avec trois partages depuis le début de la saison, Bastogne n’a pas encore décollé. Mais Pol Leemans signerait-il pour un quatrième nul ce dimanche? "Avec des partages, tu n’avances pas, répond l’intéressé. Et puis, comme tout le monde le dit, un derby ne se joue pas, il se gagne. Avec notre 3/9, un nul ne suffit plus, nous devons gagner pour souffler. Ce qui m’inquiète, c’est le fait d’être dans une série à quatorze équipes et d’avoir sept clubs luxembourgeois en D3. Il ne faut pas se voiler la face, il y aura au moins un descendant. Et nous pourrons être heureux s’il n’y en a pas plus. Imaginez que trois équipes de la province basculent, il faudrait terminer à la huitième place pour se sauver en P1. Je crois que beaucoup d’équipes de la série doivent craindre une catastrophe."