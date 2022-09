Nous avons la chance de pouvoir compter sur un noyau plus fourni et plus régulier. Nous avons donc pu changer notre fusil d’épaule en jouant avec un bloc plus haut et un pressing, alors qu’on jouait avec un bloc bas l’année dernière.

Vous avez trois nouveaux joueurs venus du Luxembourg. Que vous amènent-ils?

Portyfio semble un peu nonchalant, mais il ne pense qu’au futsal. Il peut faire la différence quand il veut. Xuxu Ricardo affiche aussi une très belle mentalité, il est très vif. Et nous venons d’accueillir Rudson, un défenseur doté d’une très bonne frappe. Ils se connaissent déjà et s’intègrent vraiment bien.

La porte est-elle fermée pour les jeunes?

Pas du tout. Neal Bouchat revient petit à petit de blessure. Il devrait avoir le niveau tout de suite. Victor Lemaire a commencé la préparation avec nous, mais a été indisponible et il reprendra en B. D’autres joueurs pourraient également frapper à la porte, mais il faut voir leur envie. C’est compliqué d’avoir des joueurs motivés à 100% pour le foot en salle.

L’arrivée des Luxembourgeois vous donne-t-elle envie d’organiser des entraînements?

On y pense, d’autant qu’on a des vendredis sans match, mais il faut qu’ils fassent le déplacement. Ce n’est jamais facile. Pour nous rejoindre, c’est plus d’une heure de route.

Avez-vous trouvé vos marques comme coach principal?

Je sens que le groupe est réceptif. J’ai un peu d’expérience. Je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup dans les vestiaires. Chacun sait ce qu’il a à faire sur le terrain. Le foot en salle, c’est du feeling en possession de balle. Il faut laisser de la liberté aux joueurs.

Les ambitions peuvent-elles être revues à la hausse?

On avait l’ambition de faire mieux que l’an dernier, déjà sans les renforts. Le top 5, ce serait bien. On espère aussi que le public sera au rendez-vous. Le bouche-à-oreille devrait fonctionner. Des gens sont déjà venus et ont dit qu’ils reviendraient.