Après avoir gagné le Chouffe Marathon sur 65 km, William Graff a remis cela à Bouillon sur 70 km, devant Thomas Garnier. S’il vit à Eupen, dont il porte les couleurs, il passe une bonne partie de son temps à Grand-Halleux. Où il a d’ailleurs fini 2edu 45 km de La Hallonienne, dont il connaît les moindres cailloux, sans oublier une 3eplace sur une 4eBAMS, l’Ardennes Trophy sur 65 km, après avoir crevé.

"Mon papa (NDLR: Nicolas) est originaire de Grand-Halleux, explique celui qui est première année junior. Toutes mes vacances, je les passe chez mes grands-parents. Je m’entraîne sur les traces de La Hallonienne. Depuis tout petit, elle occupe mes lundis de Pâques, papa étant organisateur Je la balise désormais avec lui, Steve Bajot, organisateur aussi, et mon frère, Samuel, 3ans plus jeune et qui se débrouille aussi très bien à vélo."

46 km/h de moyenne

Nicolas Graff est également mordu du bitume. En août, avec le VC Ardennes Juniors Team, son club route, il a couru 4 premières courses UCI. "J’ai fait Aubel-Thimister-Stavelot et La Ronde des Vallées, aussi mes premières courses à étapes, précise-t-il. Puis 2 en Italie à Vertova, le Trofeo Comune (81 km, 42e/170) et le Trofeo Emilio Paganessi (134 km, 34e/170). Sur la première, j’ai été dans une échappée avec des U19 de Bora. Les courses UCI, c’est encore un autre niveau que les interclubs nationaux. Sur cette course, on a roulé à 46 km/h de moyenne."

À la question de savoir s’il a une préférence pour la route ou le VTT, Nicolas Graff répond: "Je laisse la porte ouverte aux deux. Le marathon est bénéfique en endurance, et à VTT, on est toujours très haut dans les watts, ce qui permet de gagner en puissance. Puis si je me lasse dans une disicpline, je peux passer à l’autre."

Les études d’abord

Réthoricien à Eupen, William Graff a un grand projet, mais garde la tête froide. "J’aimerais faire des études d’ingénieur architecte puis vivre à 100% du vélo, confie-t-il. Devenir pro, j’y crois. Je suis fort physiquement par rapport à des gars qui roulent 30 heures par semaine. Je m’entraîne de 10 à 15 heures. J’ai bien progressé cette année et j’ai encore une belle marge. Mais je ne brûlerai pas les étapes. Le chemin est encore très long et le vélo doit rester un plaisir."