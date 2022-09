Cela me fait évidemment plaisir. Je suis d’autant plus satisfait que la partie a été relevée face à une belle équipe de Vecmont. Nous avons eu le brin de chance qui nous a fait défaut lors des deux premiers matches.

Comment analysez-vous vos deux premières prestations?

Nous sommes passés à côté de notre première période à Odeigne. À la pause, j’ai changé le système et nous sommes revenus dans le match. Nous aurions pu égaliser, mais un point aurait été bien payé vu notre début de match. Le week-end suivant, nous avons eu plus d’occasions qu’Oppagne, mais il y a eu des faits de match en notre défaveur. Le score de 0-3 est sévère, nous méritions mieux.

Vous avez débarqué à Roy B cet été. Comment se passe votre première expérience de T1?

Les joueurs s’adaptent doucement à ma philosophie. Je prône un jeu au sol et ils ont encore le mauvais réflexe de taper des longs ballons pour se porter vite vers l’avant. Après, j’ai beaucoup d’étudiants en kot, donc c’est compliqué de mettre des choses en place la semaine. Alors je travaille plutôt sur le bloc équipe et la rage de vaincre. Aussi, il y a une bonne concurrence dans le groupe par rapport à l’année dernière. Nous sommes cette année en transition, la prochaine sera plus importante.

Après avoir joué et coaché des jeunes à Rendeux, comment se passe l’intégration chez les Roligris?

J’apprécie vraiment la mentalité de Roy. Chaque joueur a son importance dans la vie du club. Il n’y a pas d’engueulade sur le terrain, on se tire vers le haut. Et les joueurs ont aussi du respect pour les coachs.

Quel est l’objectif de l’équipe?

L’objectif du club est de maintenir l’équipe A en P2. Mon équipe est le lien entre les U17 et celle de Carl (Perpète, coach de Roy A). Personnellement, je souhaite faire progresser mes jeunes joueurs pour que Roy B ne soit plus un oiseau pour le chat.