Un coup franc est tiré par Thomas Ketels, le mur repousse le ballon. Désaxé et à environ 25 mètres du but, je tente une frappe qui termine au fond. En toute honnêteté, je peux retenter cette frappe 30 fois, elle finira dans le champ derrière. Ma joie était à l’image de ma surprise. Marquer étant très inhabituel pour moi, je ne savais pas comment célébrer ce but, ce qui a bien fait rire mes coéquipiers d’ailleurs. J’étais d’autant plus heureux que ma maman était présente.

Après avoir pris zéro point en coupe, vivez-vous ce 6/6 en championnat comme un soulagement?

Comme pour beaucoup d’équipes, cette coupe est arrivée très tôt. Puis notre équipe était toute nouvelle. On espère jouer le milieu de tableau.

Arrivé de Signeulx durant l’été, vous étiez fort impliqué dans ce club où vous étiez joueur-entraîneur et comitard depuis 2017. Qu’est ce qui a motivé ce départ pour Saint-Mard B?

Dans un premier temps, je devais rester à Signeulx. Puis j’ai fait quelque chose que je n’aime pas et je suis revenu sur ma parole. Je regrette d’avoir agi de la sorte. Mais après plus de dix ans à Signeulx, à multiplier les tâches, j’ai eu un certain ras-le-bol. J’étais frustré que cet investissement ne se traduise pas par des résultats. J’espère vraiment que Signeulx va engranger plus de points cette saison car c’est un groupe génial et les joueurs méritent bien mieux. Du coup, j’ai eu envie de me donner un nouveau challenge. Je connaissais déjà pas mal de joueurs à Saint-Mard et ils cherchaient quelques joueurs un peu plus expérimentés.

Vous avez longtemps milité contre les équipes B. Qu’est ce qui vous a finalement poussé à en rejoindre une?

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis (rires). J’ai ouvert les yeux. En étant à Saint-Mard maintenant, je vois les équipes B différemment. Il y a deux types d’équipes B, il y a celles qui permettent aux clubs de garder leur jeunes et qui leur permettent d’acquérir une première expérience en équipe senior. Puis il y a celles qui font n’importe quoi en piquant des joueurs à droite et à gauche pour constituer une grosse équipe comme l’a fait Freylange B la saison passée avec la finalité que l’on connaît (NDLR: forfait général). Des clubs comme Saint-Mard, Arlon ou Meix-devant-Virton notamment se classent dans la première catégorie.