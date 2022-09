Théo, voilà le début de saison parfait pour votre équipe…

Oui et le plus important, c’est que l’on progresse footballistiquement à chaque sortie. Notre prestation du week-end dernier face à Salm était aboutie avec six buts à la clé sans en encaisser. J’espère cette fois que l’on pourra aller chercher le titre.

En arrivant à Vaux, votre objectif était la montée en P2. Pas de regrets d’avoir quitté Chaumont qui évolue désormais en P1?

Non parce que la deuxième saison où je jouais à Chaumont, à cause de mon jeune âge (17 ans) et avec l’arrivée d’un nouveau coach, je n’avais plus assez de temps de jeu. Je sais qu’en venant dans une équipe ambitieuse, j’allais pouvoir jouer plus souvent et avec un bel objectif en tête. Maintenant après l’année perdue à cause du Covid, on a tout de même réussi une belle saison malgré la défaite au tour final face à Mageret.

Et depuis la saison dernière, c’est votre papa, Stéphane qui est à la tête de l’équipe. Une situation qui n’est pas toujours évidente à gérer?

Quand j’ai appris le départ d’Alan Jacob, on m’a parlé de l’arrivée de mon papa. Même si au départ, je ne voulais pas de mon père comme coach, histoire de ne pas mélanger le foot et la famille, en y réfléchissant, je me suis dit que j’avais encore beaucoup de choses à apprendre et qu’il était la bonne personne pour ça.

Et avec le recul?

Tout se passe bien. J’avais une crainte, celle d’être perçu comme le fils de… Mais j’ai un deal avec lui, celui d’être considéré comme un joueur comme les autres. Et puis, il a déjà eu cette expérience avec mon frère, Robin, quand ils évoluaient ensemble à La Roche.

En parlant de Robin, comment se passe votre relation en rapport avec le foot?

On va souvent se voir jouer et on est les premiers à se chambrer quand je rate un but facile ou quand ils sont battus. Et même si ici, le début de saison est compliqué pour lui et Gouvy, leur prestation face à Oppagne devrait leur servir de déclic.

On pourrait vous voir jouer un jour ensemble?

Cela serait trop sympa de pouvoir évoluer dans la même équipe. Avec, pourquoi pas, mon, papa comme coach et le tout en P1.