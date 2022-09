Rodolphe Leclère: de l’ombre  à la lumière à Warmifontaine

Rodolphe, on présume que vous êtes satisfait avec ce 6/9?

Oui, je suis bien entendu content, mais il y a lieu de rester les pieds sur terre eu égard au fait qu’une saison est longue et la vérité d’un jour n’est pas nécessairement celle du lendemain. Mais, je peux compter sur un groupe solide.

Parlez-nous tout de même de cette belle victoire face à Ochamps B.

Les gars ont vraiment fait le job, ce fut une très belle rencontre grâce à la volonté des deux équipes à pratiquer du beau jeu. Ochamps dispose effectivement de joueurs à haut potentiel dans chaque ligne. Le premier acte fut à notre avantage, l’équipe était bien en place in fine. Lors du deuxième acte, nous avons pu garder le rythme, et ce malgré notre infériorité numérique suite à une rouge, ce qui rend la victoire d’autant plus belle. Un succès décroché avec du caractère.

D’aucuns estimaient pourtant que votre formation allait vivre un exercice compliqué, et ce à l’instar de la saison dernière.

Je ne peux dire que merci à nos détracteurs étant donné que leurs propos poussent mes joueurs à se dépasser chaque week-end afin de démontrer leurs capacités. Nous reconstruisons un groupe avec des jeunes du village, ces derniers étant encadrés par les tauliers.

La décision d’Olivier Jacob, qui a décidé de démissionner à l’aube du championnat laissait cependant penser que tout ne tournait pas rond au sein du club.

Je pense qu’à l’instar de son arrivée, le départ d’Olivier a fait couler beaucoup trop d’encre. Il était venu pour m’épauler dans le cadre du projet du club. Malheureusement, force est de constater que le courant n’est pas passé avec le groupe. J’éprouve énormément de respect pour Olivier et je regrette vraiment pour lui que cela se soit terminé de cette façon. Le plus important reste toutefois le groupe, et fort heureusement, cela n’a pas eu d’impact négatif sur ce dernier.

Quels sont les objectifs de Warmifontaine?

L’objectif premier est de faire progresser ce groupe de qualité. Nous appréhendons match après match tout en prenant du plaisir. Il y a également lieu de faire preuve de caractère en mouillant le maillot pendant 90 minutes.

Valentin Jacob a inscrit un triplé ce week-end, serait-ce l’homme providentiel?

Valentin est un très bon joueur qui a su parfaitement s’intégrer dans le groupe. Il apporte un vent de fraîcheur. Il a su se mettre au service du collectif et les gars n’hésitent pas à mettre également le bleu de travail pour le placer dans les meilleures dispositions. Je peux également citer d’autres jeunes de qualité, comme Yaël Hotua, ou encore Ethan Arnould. Et comment ne pas citer notre gardien, Albert Laurent, un vrai poulpe. Kevin Outrequin également, qui a su se sacrifier en redescendant en défense où il a revêtu un costume taille patron. Je pourrais tous les citer finalement (rires).

Un petit mot sur cette P3C?

C’est un pur bonheur d’évoluer dans cette série. Elle regorge de derbys. On risque d’avoir de belles surprises chaque week-end.