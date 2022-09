Quel verdict pour Marloie - Sprimont?

La commission d’arbitrage de l’ACFF, à qui le comité sportif a renvoyé la patate chaude, se penchera sur le dossier du match Marloie-Sprimont le lundi 26 septembre, à 17 h 30. Pour rappel, les lignes délimitant le terrain pour ce match disputé le 27 août, et remporté 3-1 par les Famennois, mesuraient d’abord 18 cm au lieu des 10 à 13 cm réglementaires. Tardivement, un peu avant 20 h, l’arbitre Martinez avait autorisé les dirigeants et joueurs locaux à rectifier la largeur de ces lignes. Le match avait débuté à 20 h 30. Sprimont, où personne n’avait émis son refus de jouer ce soir-là ni indiqué une remarque sur la feuille de match, a cependant posé une réclamation au lendemain de la partie… "Le règlement indique que si le terrain est non conforme à 20 h, on ne doit pas débuter; nous devions donc gagner par forfait, justifie Marc Leruth, le CQ de Sprimont. Pourquoi avoir déposé plainte plus tard? Parce que beaucoup de clubs l’auraient fait et contre nous aussi."